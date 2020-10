Ammar Belhimer, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement : «La presse doit relever des défis importants»

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, et le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, ont procédé, hier au siège d’Algérie Télécom, à l’ouverture officielle d’une cession de formation organisée par Algérie Télécom au profit des journalistes.

D’une durée de cinq jours, cette formation porte sur le traitement de l’information et des fake-news et elle est assurée par Alphabet Inc, une filiale de Google.

Lors de son intervention, Belhimer a indiqué : «Nous devons relever trois défis qui sont très importants dans l’histoire de l’Algérie indépendante». Il y a d’abord la transition de la presse papier vers la presse électronique qui demeure, selon lui, une évidence imposée par le développement technologique. «Nous devons réussir cette transition», a-t-il insisté. Il faut ensuite parvenir à produire un «contenu national fort sur la toile», une nécessité considérée aujourd’hui comme étant une question de «souveraineté nationale, importante et sensible». Quant au dernier défi, il porte sur l’éradication des fake-news et des deepfakes qui demeure primordiale pour lutter contre la fausse information, qui porte atteinte aux personnes notamment les hommes politiques, les artistes et le citoyen. «Il faut rappeler dans ce sens l’adoption par le gouvernement d'un projet de décret exécutif relatif aux modalités d'exercice de l'activité de l'information en ligne et de diffusion de la mise au point ou rectification sur le site électronique», a noté le ministre de la Communication, affirmant que cette action exprime une volonté de poser une «base référentielle de clarification» par rapport aux fonctionnement des sites électroniques, compte tenu du mode d’expression et du support de diffusion.

Belhimer a assuré que ce décret exécutif précise les modalités d’exercice des droits de rectification et de réponse tels que consacrés par les articles 100 et 101 de la loi relative à l’information.

Il y a chaque jour 18 millions de téléspectateurs et 17 millions d’internautes à la recherche de l’information alors que 15,5 millions sont abonnés aux réseaux sociaux. Pour sa part, le ministre de la Poste et des Télécommunications a déclaré que son département s’est engagé à accompagner les journalistes en leur assurant des formations spécialisées à propos de la pratique des fake-news et précisé que cette nouvelle session de formation ne concernera pas uniquement les journalistes de la wilaya d’Alger mais aussi les correspondants des médias des autres willayas qui peuvent assister par visioconférence à la formation au niveau des directions régionales d’Algérie Télécom. «Avec la filiale de Google qui dispense les cours de formation, nous voulons assurer une formation de qualité pour les journalistes afin de proposer des contenus valables», a révélé Brahim Boumzar, estimant qu’il était du devoir de son département «d’accompagner et de former les journalistes pour éviter de tomber dans le piège des fake news et induire les citoyens en erreur».

De son côté, le P-dg d’Algérie Télécom, Hocine Halouane, a souligné que cette initiative sera suivie de plusieurs autres pour «apporter de l’aide» aux journalistes pour «mieux traiter» les thèmes de tous les jours, notamment ceux relatifs aux technologies de l’information et de la communication.

«Nous espérons que cette formation sera fructueuse et apportera un plus au métier du journaliste», a-t-il conclu.

Mohamed Mendaci