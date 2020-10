Coup d’envoi de la campagne référendaire

La campagne référendaire sur le projet de révision de la Constitution débute aujourd’hui pour durer jusqu’au 28 octobre prochain ;

soit trois jours avant le vote, comme le stipule la réglementation en vigueur.

Tout au long de ces vingt deux jours de campagne, des actions d’information et de sensibilisation sur l’importance du vote du 1er novembre prochain seront menées par les différents acteurs concernés. Ces trois semaines seront marquées par un débat qui devrait se dérouler dans le strict respect des différents points de vue en veillant à placer l’intérêt du pays au dessus de tout intérêt. Les vingt deux jours seront suivis de trois jours de silence électoral.

Les partis politiques, les associations nationales et autres acteurs de la société civile souhaitant participer à l’animation de la campagne électorale sont tenus de présenter préalablement à l'ANIE une demande étayée de documents justificatifs et d'un résumé des axes d'intervention dans un délai de 5 jours au moins avant le lancement de la campagne. L’Autorité nationale indépendante des élections a été destinataire de près de quarante demandes, comme indiqué par M. Ali Draâ, responsable de la cellule de communication de l’ANIE. Outre les acteurs de la société civile jouissant d'une représentation effective au moins au niveau de 25 wilayas et les personnalités politiques, la campagne référendaire sera animée par le staff gouvernemental, les partis politiques disposant d'un groupe parlementaire au niveau des deux chambres du Parlement ou de 10 sièges au sein des deux chambres du Parlement, ou des sièges au sein des Assemblées populaires locales dans au moins 25 wilayas.

Toutes ces conditions et règles du déroulement de la campagne, en application de la loi organique relative au régime électoral, sont clairement détaillés dans l’arrêté n°1 publié par l’ANIE, le 28 septembre dernier. L’autorité nationale indépendante des élections avait publié un deuxième arrêté, le 3 octobre courant, lequel a fixé les règles d'organisation des réunions et des manifestations publiques dans le cadre de cette campagne référendaire. Mohamed Charfi, président de l’ANIE, a confirmé, lundi dernier, que les «créneaux d'expression seront ouverts à ceux qui sont pour et à ceux qui sont contre le projet d'amendement de la Constitution», précisant que cette démarche «reflète, en fait, la nouvelle dynamique entamée depuis l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 pour la consécration de l'Algérie nouvelle qui est déjà en marche».

Le porte-parole de cette instance précise que l’ANIE veillera à la régularité et à la transparence du vote. «L’ANIE ne fera pas la promotion de la Constitution, mais plutôt du processus électoral», a ajouté M. Ali Draâ qui s’exprimait, hier, sur les ondes de la Chaîne I de la Radio nationale.

Il explique qu’il est question de «sensibiliser, au mieux, les citoyens quant à l’impérieuse nécessité de se rendre aux urnes le jour du référendum» et que «le plus gros défi est le taux de participation, qui doit être particulièrement respectable». Ali Draâ met en relief l’impératif de se mobiliser pour assurer la réussite de ce rendez-vous électoral où le dernier mot reviendra au peuple qui fera son choix en toute liberté et exercera ainsi pleinement sa souveraineté.

Soraya Guemmouri