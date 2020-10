Colloque international sur la constitution au service du citoyen

Les travaux du colloque international traitant des grands amendements de la Constitution dans l'objectif de promouvoir son apport au service du citoyen se sont poursuivis hier au Centre international des conférences CIC d'Alger.

Au deuxième et dernier jour de cet évènement qui a été marquée par la lettre du président de la République adressée aux participants, des responsables de plusieurs institutions étaient présents. Les dispositions introduites dans la mouture finale de la Constitution ont fait l'objet de communications de la part d'experts et membre du Conseil Constitutionnel.

«La décentralisation et le rôle de la société civile dans la promotion de la démocratie participative» a été le thème de l'invention de M. Kamel Fenniche, président du conseil constitutionnel qui a soutenu que la question de la démocratie participative et son apport dans l'édification d'institutions fortes et issues de la légitimité et de la souveraineté populaire se pose avec acuité.

M. Fenniche fera observer que le préambule de la nouvelle Constitution a mis en relief la consécration de la volonté populaire dans son volet lié à la participation de la société civile et même de la diaspora dans le construction de l'édifice institutionnel avec un droit de regard sur la gestion des affaires publiques de manière à consacrer une meilleure justice sociale et consolider les liens de cohésion nationale Il expliquera l'importance de la démocratie participative et notamment son impact sur la qualité de la décision politique prise de concert avec les acteurs de la société civile, et aussi, le rôle de celle-ci en tant que force de contrôle et d'appréciation du fonctionnement des institutions. Il rappelle à ce titre l'article 10 de la nouvelle Constitution en vertu duquel l'État veille à la valorisation du rôle de la société civile dans la gestion des affaires publiques.

L'article 16 de la même mouture évoque la promotion par l'Etat de la démocratie participative, notamment au niveau des assemblées locales, tandis que l'article 53 relève, selon M. Fenniche, d'une réelle avancée qualitative à travers ses dispositions liées à la structuration et l'organisation des associations. La nouvelle Constitution encourage à travers d'autres dispositions ne souffrant aucune équivoque le mécanisme de la décentralisation présenté comme un atout pour le développement local. C'est ce qui est mentionné clairement dans ses articles 17 et 18. Toutes ses dispositions de valeur constitutionnelle gagneraient, conclut M. Fenniche, à être mieux confortées et réaffirmées par des lois organiques qui seront élaborées une fois la nouvelle Constitution adoptée par le peuple à l'issue du référendum du 1er novembre.

De son côté, M. Boualem Boualem conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires auprès du président de la République a axée son intervention sur la cour constitutionnelle que prévoit le projet de la nouvelle loi fondamentale. Il rappelle à ce titre les modalités de nomination de ses membres, son mode de fonctionnement et les missions qui lui sont dévolues en termes notamment de résolution d'éventuels contentieux entre les institutions et de promotion de la démocratie publique.

Nombreux, par ailleurs, sont les membres du conseil constitutionnel qui ont présenté des communications lors de ce séminaire international, une manifestation qui s'inscrit, rappelle-t-on, dans le cadre de la sensibilisation de l'opinion sur l'importance de la nouvelle Constitution comme garant des droits et de libertés et comprenant des dispositions innovantes permettant l'édification d'un État moderne.

A cet effet, et dans une communication traitant de la constitutionnalisation de l'Autorité indépendante des élections (ANIE), le membre du conseil constitutionnel Garoui Abdennour fera savoir que les dispositions y afférentes introduites dans la mouture finale de la nouvelle loi fondamentale est une valeur constitutionnelle garantissant les droits et les libertés, en sus de son impact en termes de rétablissement de la confiance entre le citoyen et les institutions élues.

«L'on ne pourrait en aucun cas assimiler la nomination par le Président de la République des membres de l'Anie à une forme d'ingérence. Bien au contraire, le Président de la République étant représentant de l'institution suprême, cela confère plus de force et plus de crédibilité pour l'Anie», a t-il notamment soutenu. Il évoquera aussi la Haute autorité de lutte et de prévention contre la corruption qui sera créée en vertu de la nouvelle constitution, mettant en relief son impact en termes d'optimisation de la lutte contre ce fléau.

Garantir l'indépendance de la justice

El-Hachemi Brahim, également membre du conseil constitutionnel est revenu, quant à lui, dans son intervention sur le principe d'exception d'inconstitutionnalité, tandis que Mme Salima Mesrati a expliqué dans sa communication les dispositions garantissant l'indépendance de la justice contenues dans la nouvelle constitution.

La moralisation de la pratique politique a fait l'objet d’un exposé présenté par le Dr Ben Nacef Mouloud, enseignant à l'université d'Alger. Le colloque international sur la constitution au service du citoyen a été également marqué par l'intervention par le moyen de visioconférence de professeur français en droit constitutionnel Dominique Rousseau dont l'intervention a porté sur les notions de séparation équilibrée des pouvoirs. «La liberté politique repose sur la répartition des pouvoirs entre toutes les institutions», a t-il dit. Il fera aussi savoir qu'en la matière «le régime semi présidentiel est à caractère équivoque dans la mesure où l'élection populaire du chef de l'État ne conduit pas mécaniquement à une majorité présidentielle».

Il estime toutefois que le régime semi-présidentiel peut conférer une meilleure protection des libertés «à condition de reconnaître le droit de l'opposition et consacrer l'indépendance du pouvoir judiciaire». En réaction aux propos de Dominique Rousseau, le président du conseil constitutionnel assure que la nouvelle Constitution prévoit une séparation «non pas rigide mais plutôt souple des pouvoirs tout comme la nouvelle mouture veille à travers beaucoup de dispositions à garantir les droits et les libertés».

Karim Aoudia