Promotion du tourisme saharien : Signature de plusieurs conventions

Lors d’un point de presse animé en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que son département ministériel a signé des conventions avec Air Algérie, la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), des hôtels et des agences de voyage et de tourisme visant la promotion du tourisme saharien, qui seront en vigueur en octobre et dureront jusqu’à mars 2021.

Cette opération vise à donner des opportunités et une importance primordiale au tourisme saharien, qui permet aux citoyens de découvrir leur pays, surtout que l'Algérie regorge de deux musées ouverts en plein air, représentés par les parcs du Tassili «et de «l’Ahagar» uniques dans le monde.

M. Hamidou a fait savoir que son ministère a paraphé des conventions avec la compagnie Air Algérie permettant de réduire en moitié le prix du billet d’un vol en aller et retour Alger-Tamanrasset, soit 15.000 au lieu de 30.000 DA.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département a signé dernièrement une convention avec le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises visant à financer tous les artisans et créer des agences touristiques au titre du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ).

Deux crédits sont octroyés dans ce cadre, l’un d’une valeur de 10 millions DA et l’autre pour une coopérative d’un groupe de bénéficiaires qui peut aller à 100 millions DA.

Au passage, M. Mohamed Hamidou a appelé les jeunes de la wilaya de Tissemsilt à créer des micro-entreprises touristiques, leur assurant un soutien et un accompagnement de la part de son ministère.

L'’objectif principal de son département ministériel est de relancer le tourisme intérieur au profit des régions dont celle de Tissemsilt où tous les atouts sont disponibles mais restent inexploités, a-t-il affirmé, signalant que des démarches sont en cours pour activer le tourisme intérieur en collaboration avec les autorités locales, les élus et la société civile.

M. Hamidou a également salué les efforts déployés par les artisans de la wilaya à faire face au coronavirus par la confection des masques de protection sans contrepartie.

Le ministre s’est enquis, lors de sa visite dans la wilaya de Tissemsilt, du parc national des cèdres de Theniet El Had où il a reçu un exposé sur les potentialités touristiques de la région, en plus de la mise en service une pise qui a fait l'objet de revêtement au douar Groune dans la commune de Ouled Bessam sur 6 kilomètres. Il a visité, à cette occasion, une exposition de produits artisanaux de la femme rurale organisée par l’association de wilaya «Hawa El Wancharis». Au chef-lieu de wilaya, M. Mohamed Hamidou a visité une exposition d’artisanat tenue à la maison de l’artisanat et des métiers et a mis en service un atelier de couture équipé par l’entreprise Algérie Télécom, spécialisé en confection de masques de protection. Il s’est enquis aussi des services fournis à l’hôtel Melas concrétisé dans le cadre de l’investissement privé.

Dans la commune de Boukaid, M. Hamidou a visité le site naturel Soltane wa Soltana dans la forêt d'Ain Antar et a inspecté un camp de jeunes où il a suivi un exposé sur l’étude d’aménagement de ce site touristique.