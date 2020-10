Enlèvement d'enfants : Lutter contre le phénomène

Violence faite aux femmes

Rompre le silence

Elle s'appelait Chaïma, elle avait 19 ans. La jeune fille a été enlevée, violée et brûlée par son bourreau qui lui a porté plusieurs coups de couteau, puis l'a aspergée d'essence avant de mettre le feu. Son corps a été retrouvé samedi 3 octobre par les services de la Sûreté, dans une station-service désaffectée de Thénia, près de Boumerdès. Ce crime a immédiatement soulevé une vague d’indignation et de colère à travers tout le pays.

Ce qui suscite davantage cette indignation, c’est que Chaïma avait déjà été la victime de ce même bourreau quatre ans auparavant. Agée alors d’à peine quinze ans, elle avait déposé plainte pour tentative de viol. S’en était suivi un terrible harcèlement par son bourreau, lui-même mineur à l’époque.

Selon les statistiques, près de 12.000 Algériennes se plaignent chaque année de violence, beaucoup la subissent en silence, certaines meurent de leurs blessures dans l’indifférence, d’autres gardent à vie des cicatrices indélébiles sur le corps et dans l’âme. Combien sont-elles celles qui pansent leurs blessures en étouffant leurs cris et leurs douleurs dans une société qui cultive le tabou ? Combien sont-elles ces femmes qui subissent cette violence souvent dans le mépris de soi, car incapables d’en parler ou de se défendre ? Les données disponibles sur les violences faites aux femmes émanent de la police et des instances juridiques, des services médicaux, des associations nationales et locales, d’enquêtes et d’études diverses. Les victimes se taisent par honte, par pudeur et souvent par crainte de faire du bruit sans qu’il y ait sanctions et poursuites contre leurs bourreaux. Les données sont cependant incomplètes et ne révèlent que la partie immergée de l’iceberg du fait que la plupart des femmes ne signalent pas les actes de violence.

Le crime ravive le débat sur les harcèlements et les viols. La loi de 2015 a été suivie par une campagne de sensibilisation de la société civile ce qui a fait que beaucoup de femmes n’hésitent plus à déposer plainte même si elles sont confrontées à ce qu’on appelle le mode de la preuve.

Ce qui représente un problème quand il s’agit d’un harcèlement au sein de la famille. Cette procédure se dresse en obstacle devant les femmes qui veulent ester leurs agresseurs en justice. Du coup, des femmes ne jugent plus utile de solliciter la justice et dire qu’elles ont été violées, agressées, harcelées, battues et manipulées.

L’article 266 bis énonce des peines allant d’un an d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité pour toute personne accusée de coups et blessures volontaires à l’encontre d’une femme, ayant provoqué un état d’invalidité d’au moins 15 jours.

La peine varie de deux à cinq ans si les coups et les blessures ont occasionné à la victime une invalidité de plus de 15 jours.

Des peines de 10 à 20 ans sont prévues contre toute personne ayant causé l’amputation, la perte de la vue ou de la perte d’un œil ou d’une invalidité permanente.

La prison à vie est prévue à l’encontre de ceux qui causent, par coups et blessures, intentionnellement la mort de la victime. L’auteur de la violence physique ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante si la victime était enceinte ou handicapée, ainsi que dans les cas où le crime a été commis en présence des enfants mineurs ou sous la menace d’une arme. La loi prévoit des circonstances atténuantes dans le cas où la victime pardonne à son agresseur et renonce à son droit de poursuite à son encontre. La loi prend en considération les aspects psychologiques des femmes et tout ce qui porte atteinte à la dignité et à l’intégrité physique de celles-ci. En effet, l’article 266 bis 1 punit sévèrement cette forme de violence verbale ou psychologique et la punit d’un an à trois ans, notamment en cas de récidive. Le crime est reconnu même si la relation conjugale est rompue. Aucune circonstance atténuante n’est prise en considération dans le cas ou la victime est handicapée ou si le crime a été commis en présence d’enfants mineurs, sous la menace d’une arme. Le 25 novembre prochain marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette journée reste un des temps forts de sensibilisation et de mobilisation pour dénoncer ces violences et pour briser le silence.

Farida Larbi