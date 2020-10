Exportation : Des propositions pour surmonter les obstacles

Les pouvoirs publics, quant à eux, n’ont pas mis en place une véritable stratégie d’exportation ces dernières décennies», a indiqué hier à Alger le président de l'Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL), lors du Forum de la presse organisé par le quotidien Le Maghreb de l'Economie et le site d'information électronique Dzertic 24.

Ali Bey Naceri estime qu’il y a des problèmes que l’Etat doit prendre en considération et résoudre définitivement. «Nos exportations hors hydrocarbures ne dépassent pas 2,5 milliards de dollars par an, ce qui ne représente même pas 20% de la globalité des exportations de la Tunisie et du Maroc», a-t-il confié.

Pour le président de l’ANEXAL, le dossier de l’exportation mal géré par le passé. Les personnes en charge «n’avaient rien à voir avec l’économie du marché» et n’étaient pas en phase avec la transformation de l’économie mondiale qui est constamment en mutation.

En 2019, l’Algérie a exporté pour 36 milliards de dollars et importé pour 42 milliards de dollars, ce qui a causé un déficit de 6 milliards de dollars.

Le Président de la République a insisté d’ailleurs sur la nécessité de réduire les importations à hauteur de 10 milliards de dollars en 2020. «La loi sur le change entrave le processus d’exportation des services qui dépendent du transfert d'argent à l'étranger pour investir dans ce secteur, ce qui contribuerait à accroître les exportations hors hydrocarbures. Il est temps d'ouvrir la voie aux entreprises algériennes pour investir à l'étranger, en particulier celles activant dans le domaine des logiciels et de la formation, du bâtiment et des travaux publics», dit-il.

Le président de l’ANEXAL a déclaré qu’il était nécessaire de séparer la loi de change pour les biens produits localement et ceux destinés à l'exportation avec celle des services où les investisseurs sont autorisés à accéder aux marchés étrangers en leur accordant des facilités pour les transferts financiers, citant le secteur de la construction et des travaux publics. «L'exportation des services est un processus complètement différent de l'exportation de marchandises», a-t-il fait remarquer. Concernant les entreprises activant dans les secteurs de la formation, de la production de logiciels et autres services, celles-ci rencontrent souvent des obstacles pour transférer leur argent vers l'Algérie en raison de l'absence de représentation des banques algériennes à l'étranger. «Certains entrepreneurs ne trouvent pas les fonds nécessaires pour payer les frais d'appel d'offres en devises, bien que le tarif ne dépasse pas 300 euros», a-t-il révélé.

L’organisation a présenté une série de propositions au gouvernement pour surmonter les obstacles rencontrés par les exportateurs, notamment l'ouverture de bureaux pour les banques algériennes à l'étranger.

Il précise que l'implantation de banques dans les pays africains permettra aux exportateurs d'investir fortement dans plusieurs domaines tels que les prestations de service.

Mohamed Mendaci