ARTISANAT TRADITIONNEL : Un partenaire essentiel du développement

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a appelé hier l’ensemble des acteurs de l'artisanat à la nécessité de conjuguer les efforts en vue de promouvoir et développer la qualité de la production traditionnelle et artisanale.

Présidant l’ouverture des travaux de l’assemblé générale de la Chambre nationale de l’artisanat et des métiers qui se sont tenus à l’hôtel Riad (Sidi Fredj) Mohamed Hamidou a réitéré la disponibilité de son secteur à soutenir les artisans et les accompagner dans la valorisation du rôle du tourisme, de l'artisanat et du travail familial en tant que secteur économique vital pour la relance de l'économie nationale à travers la création de richesses et d'emplois.

Il a fait savoir que plusieurs mesures avaient été prises par la tutelle pour éliminer les obstacles bureaucratiques et encourager l'investissement dans le domaine de l’artisanat. «Dorénavant, les artisans vont obtenir les facilités qu'ils méritent pour pouvoir exercer efficacement leurs activités, qui profitent au développement local et national de notre pays, l'Algérie».

Le ministre a estimé que les fondements de la nouvelle Algérie garantiront «la promotion de l'artisanat». «Un secteur qui se doit d'être créateur de richesse contribuant à l'élimination du chômage et acteur actif de la diversification de l'économie nationale», dit-il.

Parmi ces mesures, le premier responsable du secteur a informé de la signature de plusieurs accords de partenariat avec d’autres ministères, notamment dans le domaine du financement et de la création de micro-entreprises, avec la signature d'un accord de coopération avec le ministère de la Solidarité qui facilite l'obtention de prêts de l'ANGEM.

Il a rappelé également la convention-cadre avec le ministère délégué au Premier ministre en charge des micro-entreprises qui permettra de prendre en charge les artisans et qui vise à offrir les facilitations et l'appui nécessaires à une dizaine de milliers de projets de micro-entreprises qui seront concrétisées sur le terrain. M. Hamidou a, par ailleurs, considéré l’assemblée générale de la Chambre représente véritablement une démocratie participative à travers laquelle l'artisan exprime sa volonté, ses aspirations, ses préoccupations et ses problèmes. «Nous considérons également cette assemblée générale comme un pouvoir de proposition et le partenaire idéal des pouvoirs publics au niveau central et local pour organiser, promouvoir et développer l'industrie artisanale et traditionnelle». Par la même occasion, le ministre a tenu à saluer le grand élan de solidarité manifesté par les artisans en cette conjoncture délicate que traverse le pays, mettant l'accent sur l'importance d'encourager l'action bénévole et humanitaire enracinée dans la culture de la société algérienne.

Pour sa part, Mme Ben Tlemçani Dalila, directrice nationale de la Chambre d'artisanat, a affirmé que les artisans sont des leviers du développement local et national, affirmant que l'assemblée générale de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers est une opportunité pour soulever les préoccupations et proposer des projets à même de développer le secteur dans l'ensemble des wilayas.

«Nous comptons sur vous pour relancer et redynamiser le secteur, qui est en pleine croissance», a-t-elle dit en s’adressant aux artisans venus des 48 wilayas.

Certains artisans présents à la rencontre ont appelé à la levée des contraintes rencontrées particulièrement pour la commercialisation de leurs produits, des problèmes soumis à maintes reprises à la tutelle.

Il convient de souligner que Mohamed Chenoufi a été élu président de la Chambre nationale de l’artisanat, succédant à Madani Bouchekhchoukh.

Sarah Benali Cherif