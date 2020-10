Webinaire grand public : L'infertilité au scanner

En début de semaine, un séminaire via internet a été organisé aux fins de remettre sur la table les tenants et aboutissants d’une pathologie assez répandue mais très peu médiatisée : l’infertilité. Un mal qui touche un grand nombre de couples en Algérie.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la société pharmaceutique Merck «salue l’initiative collaborative, supportée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, entre les sociétés savantes représentées par la Société algérienne de médecine de reproduction Samere et Merck».

Ce webinaire est une première en Algérie et représente une occasion unique pour apporter des éclaircissements sur les causes de l’infertilité, les idées reçues et la prise en charge disponible aujourd’hui en Algérie. «C’est un réel besoin d’apporter aux couples les informations pertinentes autour de l’infertilité, et il est grand temps de briser les tabous qui entournent ce sujet», a affirmé Mme Chafia Boulfoul, directrice exécutive de l’Association Algérienne pour la Planification Familiale.

Sous l’intitulé «Tout savoir sur l’infertilité», ce webinaire grand public «s’inscrit dans le cadre du renforcement des efforts des autorités de santé sur la prise en charge de l’infertilité». L’Organisation Mondiale de la Santé reconnaît pleinement l’infertilité en tant que maladie ; elle représente aujourd’hui «un réel fardeau aussi bien pour les couples que pour la société et constitue l’un des défis majeurs pour les couples, non seulement au sein du couple même mais également au regard de la société avec souvent la pression sociale qui en découle». Le communiqué rappelle aussi qu’en Afrique du Nord, «1 couple sur 44 rencontre des difficultés à fonder une famille, et une grande partie de ceux-ci témoignent d’un besoin pressant en informations récentes et adaptées au contexte loca».

Le Dr Moncef Meklati, Directeur général de Merck pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest précise pour sa part que «l’infertilité est un sujet délicat pour la majorité des couples ayant des difficultés à concevoir un enfant». En tant que pionnier dans la prise en charge des troubles de la fertilité, Merck prend son engagement à cœur et intervient dans l’information et la sensibilisation du grand public, la mise à disposition de solutions thérapeutiques et dans les formations médicales continues des professionnels de santé».

Les causes de l’infertilité sont nombreuses et peuvent concerner aussi bien l’homme que la femme. De plus, le mode de vie contemporain marqué par un désir d’enfant tardif rajoute un défi supplémentaire à la concrétisation de ce désir.

Le Dr Chahnaz Hadj Slimane, présidente de la Samere, a déclaré : «Tous les jours, je reçois en consultation des femmes ou des couples qui ne parviennent pas à concevoir et qui cherchent des réponses à leurs questions. Nous avons constaté que 20% des couples qui consultent viennent effectivement pour des troubles de la fertilité. Néanmoins, les couples tardent souvent à consulter par manque d’informations ou par appréhension du diagnostic. D’ailleurs, 55% des femmes algériennes commencent leurs traitements FIV après 35 ans, alors que l’âge est un facteur déterminant. Comme je le répète souvent : plus le diagnostic est fait précocement, plus on optimise les chances de ces couples à concevoir».

Le poids social de cette pathologie est souvent lourd à porter par les couples, et le peu de sensibilisation mène vers des impasses inextricables. L’issue reste la consultation précoce car moult solutions existent déjà et qui arrivent à contourner souvent ce mal qui prend de plus en plus d’ampleur chez nous et dans les sociétés modernes.

R. S.