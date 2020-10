GRAND ANGLE : Sur les rails

Le président de transition au Mali, Bah Ndaw, a nommé un gouvernement de 25 membres, selon un décret lu lundi à la Télévision publique ORTM. Quatre ministères, la Défense, la Sécurité, l'Administration territoriale et la Réconciliation nationale sont confiés à des militaires, selon le décret lu par le secrétaire général de la présidence, Sékou Traoré.

Le colonel Sadio Camara est nommé ministre de la Défense. Il a notamment été directeur du Prytanée militaire de Kati, en périphérie de Bamako. Selon les mêmes sources, l'ancien procureur Mohamed Sidda Dicko est nommé à la Justice. Le porte-parole du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), le colonel-major Ismaël Wagué, obtient le portefeuille de la Réconciliation nationale. Le temps mis dans la constitution de l’équipe chargée de mener la transition s’explique par le souci des nouvelles autorités d’opter pour une démarche inclusive afin d’assurer une transition apaisée. Le moment est venu pour les Maliens de se rassembler pour construire un avenir meilleur. Car il s’agit de ne pas gâcher la nouvelle opportunité qui s’offre aujourd’hui au pays.

Les nouvelles autorités du pays sont conscientes que la patience des partenaires internationaux à des limites. Car si ces derniers n’ont de cesse de réitérer leur soutien, ils se refusent néanmoins à donner aux autorités en charge de mener la transition un chèque en blanc. Du reste, elles savent qu’elles n’ont pas droit à l’erreur tout au long des 18 prochains mois. Elles doivent s’en tenir à la feuille de route tracée et qui doit aboutir à un retour à l’ordre constitutionnel par la tenue d’élections dans les délais convenus. Les nouvelles autorités savent aussi qu’elles ont besoin du soutien de l’ensemble des Maliens invités à se rassembler autour de la nouvelle équipe.

En fait, l’œuvre de redressement national lancée par le président Bah N’Daw doit être prise à bras-le-corps par tous les Maliens soucieux de l’intérêt de leur pays. Car si l’instabilité et l’insécurité font l’affaire des groupes terroristes qui écument le Mali et étendent leurs activités aux pays voisins, il est certain que la population malienne est en droit d’aspirer à un avenir meilleur. La fermeture de nombreuses écoles dans le nord et le centre du pays en raison de l’insécurité prive environ 2 millions d’enfants de scolarité. Le gouvernement de transition est un premier pas. Il vise à remettre le Mali sur les rails. La mise en œuvre de l’Accord de paix de 2015 issu du processus d’Alger contribuera aussi à ce retour à la normalité souhaité par tous les partenaires du pays.

Nadia K.