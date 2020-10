La situation conflictuelle que vit la Fédération algérienne des sports de boules persiste. La discorde entre le président de l'instance en question et certains membres du bureau exécutif paralyse pratiquement toutes les activités de la Fédération.

Avec la pandémie de Covid-19, les choses ne s'arrangent pas. La FASB est l'une des rares instances sportives à ne pas avoir encore tenu son Assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2019. Avec la crise sanitaire et le gel des activités, le ministère de la Jeunesse et des Sports avait accordé aux fédérations un délai allant jusqu'au 30 septembre pour tenir leurs AGO respectives. «Il y a une situation de blocage depuis 2019. Le trésorier de la Fédération continue d'invoquer les bilans financiers de 2018 et 2017, alors que l'assemblée générale les a validés tout comme l'expert-comptable. Cela a provoqué un conflit au sein du bureau fédéral, paralysant ainsi la Fédération. Les membres du bureau sont désormais divisés et ne parviennent plus à collaborer ensemble malgré les interventions d'intermédiaire de bonne foi», a indiqué à El Moudjahid le président de la Fédération Mohamed Chraa. Il relève que «les bilans moral et financier pour l'exercice 2019 sont prêts. Je ne suis malheureusement pas en mesure d'organiser l'AGO, à cause de cette situation conflictuelle qui perdure. Je n'ai pas d'autres choix que d'organiser une assemblée générale extraordinaire pour débattre de la situation de la Fédération. Je vais ainsi soumettre la question aux membres de l'AG. Ils devront trancher. Même si l'AG se prononce en faveur d'un départ de l'ensemble du bureau, je suis prêt à courir le risque. Le plus important est de sortir de cette crise.» Pour rappel, le conflit oppose les partisans du président à ceux du trésorier Abdelhak Kelil (ligue de Khenchela). Durant l'année 2020, la FASB n'a organisé aucune compétition nationale. Au niveau international, les championnats du monde, toutes catégories confondues, dans les deux disciplines, à savoir la pétanque et la boule lyonnaise, ont été reportées à 2021. Cependant, les différentes sélections nationales sont à l'arrêt, encore, malgré le feu vert des autorités sanitaires et de la tutelle pour la reprise des entraînements de l'élite.

Redha M.