Équipe nationale : Bloqués pour un problème de visa dans un premier temps

Le stage de l’équipe Nationale a débuté officiellement en Autriche, hier. En prévision de la prochaine rencontre amicale face au Nigéria, le groupe des Verts s’est entraîné une première fois à 18h. Une légère séance de décrassage, à laquelle ont pris part dix-neuf sur les vingt-quatre joueurs convoqués initialement. Ont manqué à l’appel Baghdad Bounedjah, Azeddine Doukha et Ismael Bennacer. L’attaquant d’Al Sadd et le gardien de but d’Al-Raed n'ont pas rejoindre l'Autriche en raison d'un problème de visa. Néanmoins, selon une source fiable, l'unique buteur de la finale de la CAN-2019 et le deuxième gardien des Verts ont pu obtenir leurs visas en toute fin de journée d'hier et étaient sur le point de rejoindre le reste du groupe en Autriche dans les plus brefs délais. Néanmoins, pour parer à toute éventualité, Djamel Belmadi a appelé Gaya Merbah et Oussama Darfalou pour qu'ils se tiennent prêts, si besoin.

Par ailleurs, la séance d'entraînement de ce lundi a été marquée également par l'absence de Sapano-Rahou, Ismael Bennacer et Said Benrahma. Ces trois joueurs ont été autorisés à faire l'impasse sur le premier jour de stage et devront intégrer le groupe aujourd'hui.

Amar B.