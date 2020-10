FAF : Lors de la dernière réunion tenue par le BF Les autres points abordés

En plus de ceux déjà rapportés dans notre édition du lundi 05 octobre, en rapport avec les dates des coups d’envois des différents championnats nationaux de football des Ligue-1 et 2, ainsi que ceux de la DNA et de la Division inter-régions, la programmation de la Super-coupe USMA-CRB de la saison 2018-2019 et la désignation de la JSK comme 2e représentant de l’Algérie en coupe de la CAF, d’autres points que nous voulons relatés ont été évoqués en la circonstance et dont la Fédération algérienne de football a fait part dans un communiqué. Tout d’abord, avant d’ouvrir la séance de travail, le président de la FAF M. Kheireddine Zetchi a tenu à remercier les membres du BF et les présidents des Ligues qui sont restés solidaires durant la phase cruciale que notre pays et le monde entier traversent en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19. Il a ensuite cédé la parole à M. Abdelkrim Medaouar, président de la LFP pour l’exposé de la structure qu’il dirige. Ce dernier a fait part d’un certain nombre de points à soumettre à l’approbation des membres du BF. Medaouar a aussi informé le BF que la LFP prendra en charge la différence des frais d’engagement de la saison 2020/2021. Il est à rappeler que la FAF a pris en charge à l’aide du Fonds d’assistance Covid-19 FIFA un montant de 3 MDZ par club soit un total de 60.0000.000 DA. L’appoint sera fait par la LFP de 20.000.000 DA, soit 1.000.000 DA par club. Pour sa part, M. Youcef Benmedjeber, président de la Ligue Inter-régions de Football a assuré les membres du BF que les six groupes ont été constitués et qu’il n’attend que le feu vert pour autoriser les clubs à entamer les entraînements. Le président de la LIRF a informé les membres du BF que plusieurs équipes se sont déjà engagées. A la fin du mandat (cycle olympique 2016/2020), le BF après une réunion de travail avec M. Djamal Zemam a décidé de la création d’un département Futsal rattaché à la FAF. La gestion de cette structure a été confiée à M. Hakim Medane, membre du BF. L’équipe qui sera mise en place par le chef de département sera chargée d’insuffler un nouveau souffle à cette discipline qui peine depuis longtemps à trouver ses marques. La feuille de route tracée s’articule autour de l’organisation, la massification, la formation et l’élévation du niveau de la compétition. A l’instar des autres ligues amateurs, M. Djamel Kashi, président de la Ligue de football féminin a fait savoir que les 12 clubs de la Division 1 ainsi que 32 clubs de la Division 2 se sont déjà engagés et n’attendent que la date de la reprise des entraînements. Mlle Radia Fertoul a rappelé aux membres du BF les activités de la commission du football féminin qu’elle préside leur faisant part des nombreuses réunions avec les responsables du football féminin de la CAF et de la FIFA. Elle a également informé l’assistance qu’un matériel pédagogique en direction des écoles de football féminin a été livré à la FAF. Elle a proposé d’organiser une cérémonie pour le distribuer aux bénéficiaires. De son côté, le président de la commission de coordination avec les ligues, M. Amar Bahloul a dénombré tous les problèmes que rencontrent les ligues en y adjoignant des solutions qui ont été validées par les membres du BF. Parmi les principales décisions de la commission de coordination avec les ligues, le choix des experts pour les Ligues de wilaya.

Toutes les ligues ont tenu leur assemblées générales ordinaires à l’exception de la Ligue de wilaya de Souk Ahras.

Ensuite, c’était au tour de

M. Larbi Oumamar, président de la commission du statut de joueur d’informer les membres du BF sur les nombreux dossiers de litige clubs/entraîneurs qui ont été traités. Il a également rassuré les membres du BF que le département des jeunes qu’il chapeaute, a eu son siège, par l’entremise de la LFP. Un budget de fonctionnement et un organigramme de ce département seront soumis aux membres du BF lors de la prochaine réunion. Par ailleurs,

M. Ahcène Arzour, président de la commission «Coupe d’Algérie» a expliqué aux membres du BF que le règlement de la Coupe d’Algérie sera amendé, avec notamment la suppression des matchs aller-retour lors des quarts et demi-finales en raison du nombre de rencontres prévues pour la saison 2020-2021. D’autres amendements sont prévus, mais dépendent de la date de la reprise des compétitions. Compte tenu de la prochaine configuration de la L-1 (20 clubs au lieu de 16), il sera procédé à une nouvelle répartition des quotas. Pour ce qui est de la commission d’arbitrage, M. Mohamed Ghouti, président de la CFA a rappelé aux membres du BF que plusieurs séminaires pour les arbitres ont été programmés dans différentes wilayas du pays en prévision de la nouvelle saison. Enfin, M. Chafik Ameur, directeur technique national a fait l’exposé des principales opérations de la direction technique nationale résumée comme suit :

- Plusieurs réunions en visio-conférence avec les experts de la CAF et de la FIFA.

- Premier stage des U20 qui prépare le tournoi UNAF qualificatif à la CAN 2021.

- Réunion de coordination avec la commission médicale pour la reprise des entraîneurs des sélections U20 et U17.

- Réunion avec les directeurs techniques régionaux (DTR).

Mohamed-Amine Azzouz