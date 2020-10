Communication : Belhimer reçoit le président de l’Association des Oulémas et le SG de l'UGTA

La rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère en présence d'une délégation de l'Association des Oulémas musulmans a porté sur «le rôle des médias et leurs préparatifs en termes d'accompagnement des activités des associations et de la société civile, ainsi que leur apport à l'égard des citoyens». «Il s'agit là de la démarche que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a toujours mise en avant, à travers l'orientation consacrée par des amendements proposés à la Constitution, appelant à octroyer à la société civile la place et le rôle qui lui sied, en matière de promotion du sens de citoyenneté et d'accompagnement des institutions de l'Etat dans la gestion des affaires publiques».

Par ailleurs, le ministre de la Communication a précisé, lors de cette rencontre, que «les médias œuvreront, comme à l'accoutumée, à faire la lumière sur l'action syndicale et son rôle efficace sur le front social et dans les rangs des travailleurs, à travers des couvertures médiatiques».