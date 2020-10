Après l’annonce de la rentrée scolaire : Le bon point des parents et des syndicats

Ils ont également émis un certain nombre de propositions et de recommandations dans le souci d’assurer la réussite de ce rendez-vous important après des vacances forcées de près de sept mois consécutifs en raison de la Covid 19.

Dans une déclaration à El Moudjahid, Ali M. Benzina, président de l’Organisation nationale des parents d’élèves a, de prime abord, souligné la nécessité pour les élèves de reprendre le chemin de l’école, durant ce début d’automne. «Nous souhaitons cependant que la rentrée ne se fasse pas le même jour au niveau des établissements du primaire». Plus explicite, il préconise que la rentrée se fasse par vagues, eu égard au nombre important d’élèves inscrits dans ce palier. «Ainsi, les élèves de la première année rejoindront l’école le 21 octobre. Le jour qui suit, ce sera au tour des deuxièmes années et ainsi de suite. Les enfants prendront connaissance de leurs groupes avant le début effectif des cours qui devrait avoir lieu juste après le vote».

Le président de l’Organisation nationale des parents d’élèves aurait souhaité un planning de reprise des cours inversé où les élèves du primaire rentreraient le 4 novembre et ceux du CEM et du lycée, le 21 octobre, et ce à cause du nombre important d’établissements dans le premier palier, chiffré à 18.000 structures sur le territoire national, alors que les collèges et les lycées sont au nombre de 10.000. « Il est clair que nous sommes pour la reprise, mais nous aurions souhaité voir les plus jeunes rejoindre les bancs des écoles après ceux du CEM et du lycée. Je crois que cela aurait été mieux, d’autant plus que le vote se déroulera dans les établissements primaires, cela implique une double méga-opération de désinfection des lieux : la première avant le 21 octobre et la seconde après le référendum du 1er novembre», dit-il.

Des dates tenant compte de la situation épidémiologique

Pour sa part, le coordinateur national du SNAPEST, Meziane Meriane, qualifie la date retenue «d’adéquate en tenant compte de la situation épidémiologique qui enregistre de jour en jour moins de cas positifs». Il a insisté sur l’impératif de profiter du temps qui reste d’ici au 21 octobre pour parachever l’ensemble des préparatifs nécessaires de manière à être prêt le jour «J». «Je pense notamment à l’impératif de désinfection des classes, à la préparation des groupes et à la mise en œuvre de l’ensemble des conditions requises en ce contexte sanitaire tout à la fois inédit et difficile à travers le monde entier». Le syndicaliste recommande de prévoir un schéma d’acheminement de l’eau vers les établissements scolaires du fin fond du pays et de prévoir la restauration des élèves dans ce cas bien particulier.

M. Meriane mettra également à profit cette occasion pour féliciter les enseignants, à l’occasion de la célébration de leur Journée internationale qui coïncide avec le 5 octobre de chaque année. De son côté, dans une déclaration à l’APS, le Conseil des lycées d’Algérie (CLA), par la voix de Mme Zineb Belhamel, a qualifié le retour des élèves de «décision sage», soulignant la nécessité pour tous de respecter les mesures préventives énoncées dans le protocole sanitaire élaboré par le ministère et adopté par le Comité scientifique relevant du ministère de la santé. Il convient de rappeler que les dates de la rentrée scolaire ont été annoncées dimanche dernier en Conseil des ministres. L’accent a été mis sur la garantie du transport scolaire pour les élèves et l'ouverture des cantines scolaires, ainsi que le fait que le comité scientifique dispose de toutes les prérogatives pour revoir la situation concernant la rentrée scolaire.

Les autres points mis en avant lors du Conseil des ministres ont notamment porté sur la nécessité de veiller au strict respect des conditions d'hygiène en prenant en compte la santé de l'élève, étant au centre de tout intérêt et de toutes les priorités, ainsi que la désinfection des établissements 72 heures avant la rentrée avec «l’impératif port du masque pour le cycle secondaire».

Soraya Guemmouri