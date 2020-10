Avant-projet de la loi de finances 2021 : Sous le sceau des réformes

Des projections prudentielles, il fallait s’y attendre, dans ce contexte de crise que traverse le pays, et qui par conséquent seront guidées par cet impératif de rationalisation des dépenses de l’Etat, au moment où les cours du pétrole se maintiennent dans leur niveau baissier impactant ainsi les recettes de l’Etat. Des conditions contraignantes, notamment au plan financier, et qui recommandent, entre autres, «de parvenir à une formule flexible du budget d'équipement au titre la loi de finances 2021, qui prendrait en considération les grands équilibres économiques», a recommandé dans ce sens, le Président de la République. Une mesure qui s’explique par la particularité de la conjoncture que traverse l’économie nationale et la nature des défis auxquels devra faire face l’Algérie dans le sillage des réformes globales engagées dans la perspective de relance de la croissance, consacrée dans le plan du gouvernement. Une démarche qui exige, en fait, une plus grande maîtrise et, un contrôle strict des affectations financières inscrites sous ce chapitre. Le PLF 2021 qui s’inscrit dans la continuité de l’action des pouvoirs publics pour la préservation de l’emploi, le soutien des entreprises en difficulté devra consacrer les dispositions et les décisions prises par les autorités en matière d’encouragement à la création de start-up et de micro-entreprises par les jeunes, notamment en ce qui concerne le volet du financement et de la fiscalité. Des orientations réaffirmées par le Président de la République qui a instruit le gouvernement «d'éviter d'instaurer des impôts qui n'auraient pas un impact sur le volume du budget, et continuer à alléger les charges sur les citoyens pour préserver les postes d'emploi». Aussi, a-t-il ordonné d'«instituer des exonérations fiscales allant jusqu'à cinq (5) ans au profit des start-up». La particularité et les difficultés induites de la complexité de la crise, ainsi que les défis imposés au pays actuellement et à l’avenir, notre économie étant annexée au prix du pétrole, exigent que les pouvoirs publics et l’ensemble des institutions de l’Etat fassent preuve de dynamisme et de mobilisation pour concrétiser les réformes et les objectifs économiques retenus dans le feuille de route du gouvernement. Des réformes structurelles orientées vers des objectifs de gouvernance, de normalisation et de transparence des finances publiques. En définitive, le cadrage macroéconomique et budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 obéit à un objectif d’adaptation budgétaire aux capacités financières de l’Etat, mais aussi, en matière d’équilibre de la Trésorerie de l’Etat et de la balance des paiements. Une orientation qui impose d’aller vers des mesures susceptibles de concourir à consolider la soutenabilité des finances publiques du pays tout en préservant le caractère social consacré dans la démarche de l’Etat.

En effet, la baisse des ressources internes du pays, et de ces recettes issues des hydrocarbures, et par ricochet, ses avoirs extérieurs, ainsi que les répercussions financières de la crise sanitaire nécessitent des efforts supplémentaires pour pouvoir assurer les moyens de la relance de la croissance, soutenir le fonctionnement de l’économie, et conserver les acquis sociaux dans le cadre des engagements de l’Etat.

D. Akila