Cancer du sein et covid 19 : Le dépistage ne doit pas cesser

A l’occasion d’Octobre rose, des spécialistes et associations d’aide aux malades atteints du cancer se mobilisent autour de l’importance du dépistage précoce qui reste le principal moyen de lutter contre la maladie.

Chaque année donc le mois d’octobre est consacré à la sensibilisation sur cette pathologie afin d’attirer une plus grande attention sur la maladie. Cette année, cet événement intervient avec la persistance de l’épidémie du Covid-19 qui a poussé des femmes à délaisser le dépistage par crainte d’être contaminées.

Contacté à ce sujet le Professeur Kamel Bouzid, chef du service d’oncologie au Centre Pierre et Marie Curie d’Alger a indiqué que l’épidémie du Covid n’empêche pas de faire le dépistage et le diagnostic des cancers, notamment celui du sein, ajoutant que la pandémie est un problème mondial et qu’il suffit de prendre les mesures de protection et de prévention pour se prémunir contre le virus. La sensibilisation doit se faire à longueur d’année et «Octobre rose» constitue une occasion pour mettre l’accent sur l’importance de ce dépistage précoce qui peut sauver la vie du malade.

Dépistage tardif : de lourdes conséquences

«La peur est toujours mauvaise conseillère car il suffit d’une année pour passer d’un nodule de 1 cm à une masse de 8 centimètres. Au bout d’un an on est soignable mais pas curable», a-t-il mis en garde, soulignant que le cancer du sein est le premier cancer qui touche les femmes en Algérie. Chez les hommes, un cas de cancer du sein est enregistré pour 100 cas de cancer chez les femmes. S’agissant de la prise en charge des malades, le Pr. Bouzid a souligné les grandes améliorations enregistrées dans la radiothérapie et la chimiothérapie à la faveur de l’ouverture de nouveaux centres anti- cancer à Adrar, El Oued, Laghouat, Tlemcen et Sidi Bel Abbès.

«Actuellement les délais de prise en charge sont tout à fait optimaux», a-t-il noté, précisant qu’en Algérie, on soigne les cancers du sein mieux qu’en France.

De son côté, le chef de service oncologie du centre anti-cancer de Blida, le professeur Adda Bounedjar a souligné que le fait de reporter le dépistage et le diagnostic de certaines pathologies tel le cancer risque de compliquer davantage la prise en charge des malades et de diminuer les chances de guérison. « Une prise en charge tardive des patients atteints d'un cancer pourrait engendrer de lourdes conséquences car un cancer qui n’est pas diagnostiqué à temps peut évoluer rapidement vers des métastases et le traitement à des stades plus avancés laisse moins d'options thérapeutiques».

L’apport précieux des associations

La présidente de l’Association Errahma d'aide aux malades cancéreux Boumerdes a pour sa part relevé l’intérêt de multiplier les actions et les campagnes de sensibilisation pour expliquer aux femmes les moyens de lutte contre cette redoutable maladie, dont le premier moyen repose sur le dépistage.

Pour Mme Malika Razi, «bien que cette année l’événement intervienne avec l’épidémie du Covid, nous allons organiser des manifestations dans les communes de Boumerdes pour sensibiliser les femmes au dépistage en respectant les mesures de prévention et de protection contre le coronavirus», une réunion avec le ministre de la santé a eu lieu la semaine passée autorisant l’association à reprendre son activité avec le respect des gestes barrières.

L’ association ne lésine pas sur les moyens pour contribuer à l’effort de lutte contre le cancer du sein, multipliant ses actions de sensibilisation et d’information tout au long de ce mois en souhaitant la création d’un foyer d’ hébergement des malades cancéreux dans la wilaya de Boumerdès.

Kamelia Hadjib