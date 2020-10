Inauguration de la librairie : «Najib Megastore» à Alger

Une nouvelle librairie baptisée «Nadji Megastore» a vu le jour samedi, dans la commune d’Hussein-Dey à Alger, plus précisément à la cité Amirouche, devant la station de métro. Objectif : offrir un espace supplémentaire spécialement dédié à la littérature, notamment à d'autres activités culturelles de proximité.

C'est la plus grande librairie en Algérie. D'une superficie de 1.300 m2, cette librairie compte 3 niveaux, avec un décor attrayant, qui fait plaisir aux mordus de la littérature, avec pas moins 1.400 ouvrages exposés et plus de 45.000 autres en stock, traitant de différentes spécialités, entre ouvrages scientifiques, littéraires et livres parascolaires, notamment les dictionnaires, les Atlas et les encyclopédies.

A l'intérieur, chaque chose est à sa place. Pour preuve : les ouvrages sont rangés dans des bibliothèques en bois, sur des étagères de rangement colorées, dans des colonnes ou encore au niveau des murets des larges escaliers. On retrouve en effet, entre autres, des livres dédiés à la théologie, la littérature, l’histoire, la psychologie, la philosophie, le droit, l’économie, les sciences exactes, les encyclopédies, les Atlas géants, les livres pour enfants, les livres pour jeunes, les livres universitaires, les livres parascolaires.

Selon le gérant de cette librairie Redouane Lemsioui, cette espace de culture et de littérature s'enrichira en décembre prochain de tous les titres de la rentrée littéraire, affirmant aussi qu’un grand intérêt est accordé à la qualité du contenu, à la forme et à la manière de la présentation pour mettre à la disposition du lecteur un produit de qualité.

Le même intervenant a indiqué que l'équipe qui gère cette méga librairie a une expérience riche dans la publication et la distribution et collabore avec de grandes maisons d'édition égyptiennes, libanaises, syriennes et jordaniennes, voire françaises, dont Hachette, spécialisée dans les dictionnaires. En plus de la vente des livres, il y aura également d'autres projets, à savoir des espaces pour la vente-dédicace, des rencontres culturelles et intellectuelles et des galeries pour des expositions artistiques, a-t-il indiqué. Il a également souligné que l’espace Nadji Megastore, fait partie du groupe oranais «Dar El Izza wa el karama lil kiteb».

«Le groupe est déjà propriétaire de trois autres libraires, dont une à Oran, Sétif et Alger. Nous avons aussi d'autres projets que nous dévoilerons dans l'avenir», a-t-il expliqué. Par ailleurs, et au vu de la situation sanitaire due à la pandémie de coronavirus que vit notre pays à l'instar du reste du monde, où une fragilité s'enregistre sur les activités culturelles, notamment littéraires, cet espace peut être considéré comme une bouffée d'oxygène pour les amoureux de la lecture, surtout après l'annulation du SILA.

Dans ce sillage, notre interlocuteur, nous fait savoir que toutes les mesures ont été prises : «Les rentrées se feront par groupe de 40 personnes, sachant qu'il est conseillé de ne pas accueillir plus d'un client dans un espace de 10 m2. On a aussi des doseurs de gel qui sont mis à la disposition des clients, le port obligatoire de la bavette dès l'entrée, le respect de la distanciation....», rassure-t-il, en mentionnant que l'ouverture sera assurée de 9 heures du matin jusqu'à 18h. Il y a lieu de mentionner qu'une bonne affluence a été enregistrée, hier, lors de l'inauguration de cette librairie, constituée majoritairement de jeunes universitaires et d'élèves.

Kafia Ait Allouache