Syrie : Le président Assad affirme que les bases russes dans son pays maintiennent l'équilibre des forces dans la région

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision du ministère russe de la Défense, Zvezda, à l'occasion du cinquième anniversaire de l'intervention de Moscou en Syrie qui a fait basculer le conflit en sa faveur, Assad a déclaré que les deux principales bases de la Russie étaient importantes pour contrer la présence militaire de l'Occident dans la région. «Cet équilibre militaire mondial a besoin du rôle de la Russie… cela a besoin de bases (militaires)… nous en profitons», a déclaré M. Assad, ajoutant que la Syrie avait besoin d'une telle présence qui, selon ses commandants militaires, a contré la domination de Washington dans la région. Parallèlement à la base de Hmeimim, à partir de laquelle la Russie lance des frappes aériennes en soutien à Assad, Moscou contrôle également l'installation navale de Tartous en Syrie, son seul point d'ancrage naval en Méditerranée, en service depuis l'époque de l'Union soviétique. La Russie a lancé des frappes aériennes en Syrie en 2015 et a commencé à consolider sa présence militaire permanente en 2017, à la suite d'un accord avec le gouvernement de Damas. Un document du gouvernement russe publié en août dernier a montré que les autorités syriennes ont accepté de donner à la Russie des terres et des eaux côtières supplémentaires afin d'étendre sa base aérienne militaire à Hmeimim. Assad a déclaré que son armée, avant l'intervention militaire de Moscou, avait été confrontée à une «situation dangereuse» avec une opposition armée directement financée et équipée par Washington et d'autres puissances occidentales, aux côtés de l'Arabie saoudite et du Qatar qui s'étaient emparés des principales villes et villages. Avec l'énorme puissance aérienne de Moscou et le soutien des milices soutenues par l'Iran, Assad a pu regagner la majeure partie du territoire qu'il a perdu au cours d'une décennie de conflit. Washington et les partisans de l'opposition syrienne affirment que les bombardements russes et syriens contre les zones tenues par l'opposition constituent des crimes de guerre et sont responsables du déplacement de millions de personnes et de la mort de milliers de civils. Moscou et Damas nient les bombardements aveugles de civils et affirment qu'ils se battent pour débarrasser le pays des militants islamistes.