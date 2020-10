Sport scolaire : La relance en point de mire

Quels sont les facteurs responsables de cette marginalisation ? Quels sont les remèdes susceptibles d'enclencher un changement ? Sous d’autres cieux, les athlètes en herbe sont suivis depuis le cycle élémentaire jusqu’à l’université.

Selon les textes officiels, l’EPS est une matière d’enseignement qui figure dans le système éducatif national car elle joue un rôle fondamental dans l’éducation de l’enfant et de l’adolescent.

Elle est encadrée par des enseignants appelés à garantir des heures d’enseignement et des heures d’animation. Mais la réalité est autre. L’absence d’une stratégie cohérente, conjuguée à l’énorme retard que connaît le mouvement sportif national, a fait que le sport de manière générale et le sport scolaire en particulier sont marginalisés.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur l’impératif d’améliorer «les mécanismes de découverte et de sélection des jeunes talents sportifs dans toutes les wilayas». Il a souligné «la nécessité de les orienter et de les former par les meilleurs encadreurs».

Retrait de postes d’EPS et fermeture des classes sportives

Un rapport du Conseil national économique et social expliquait dès 2014 que sur un total de 8 millions d'élèves scolarisés, 282.207 pratiquaient le sport à l’école, à savoir un taux de 3,75%. Le nombre de filles est de loin inférieur à celui des garçons (77.125 filles contre 205.082 garçons). Cette situation s'est détériorée suite à la non-application de l'arrêté interministériel n° 13 de 1993 qui énonce que les infrastructures sportives communales sont réservées exclusivement aux élèves pour l'animation sportive. Sur le plan de la prise en charge de l'EPS et du sport scolaire, la discipline est inexistante dans les écoles primaires.

Par contre dans les autres paliers (collèges et lycées), cette discipline scolaire se limite à des séances d’animation et de détente, le cours étant effectué suivant parfois une démarche rigide d’apprentissage de techniques sportives.

De 2008 à 2013, 47 wilayas abritaient des classes sportives au niveau des établissements secondaires. Mais depuis, celles-ci ont été petit à petit supprimées.

Aujourd’hui, 9 wilayas seulement sont dotées de ce type de classes. Cela est dû notamment au manque d’encadreurs et de personnel qualifiés, d’assiduité et de moyens. Au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2012/2013, il y a eu le retrait de postes d’EPS dans l'enseignement secondaire pour couvrir les lacunes d'enseignement des autres matières considérées comme prioritaires. Cette «solution» improvisée traduit une attitude de marginalisation de l’EPS. A la même période, les classes sportives qui n’apportaient pas de bons résultats ne bénéficiaient plus de soutien financier et elles étaient condamnées à la fermeture.

En matière de moyens et d’infrastructures, dans les collèges et les lycées, les adolescents évoluent souvent sur des terrains caillouteux, boueux ou poussiéreux suivant les saisons. Il y a eu la mise en place d’une commission mixte entre le ministère de l’Education et celui de l’Enseignement supérieur pour la relance du sport scolaire et universitaire avec l’objectif de relancer l'activité sportive dans l'optique de détecter des jeunes talents susceptibles de renforcer les rangs des sélections nationales.

La pratique sportive à l'école, l'utilisation rationnelle des infrastructures sportives, ainsi que la formation des entraîneurs et des éducateurs seront les principaux sujets abordés par les membres de la commission. Le MJS avait paraphé plusieurs protocoles d'accord avec les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur qui permettront d'avoir une vision globale sur les décisions à prendre pour relancer l'activité. Une stratégie conforme aux exigences du sport national tenant compte des réalités, besoins et moyens du pays exige l'appréhension d'une approche systématique pour l'amélioration et le progrès de toutes les disciplines sportives dans un contexte global de réforme du système national de l'éducation physique et sportive préconisée par l'Etat.

Il s'agit d'abord de faire l'état des lieux avant de définir la démarche inhérente à la relance du sport scolaire pour établir un diagnostic fiable sur lequel seront construites les principales mesures de cette relance avec l’organisation des assises nationales sur le sport scolaire pour qu’il soit adaptable aux réalités.

C’est ce qu’avait déclaré Abdelhafid Izem, président de la Fédération algérienne du sport scolaire. Le développement du sport scolaire figure parmi les engagements contenus dans le programme du gouvernement.

Farida Larbi