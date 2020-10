SI Tahar Cherif El Ouazzani, entraîneur du RC Relizane : «38 matches après 7 mois d’arrêt est un risque pour la santé des joueurs»

Si Tahar Cherif El Ouazzani s’est engagé il y a une semaine comme entraîneur avec le promu le RC Relizane. Il revient dans cet entretien sur le retard de la préparation de son équipe et sur la saison qui s’annonce difficile, selon lui.

Quels sont les raisons qui vous ont poussé à signer au RC Relizane ?

J’étais en contact depuis bien longtemps avec le président du RCR. Il a voulu que je prenne l’équipe à plusieurs reprises, cette fois-ci, nous avons conclu un accord que j’espère honorer et faire un bon travail.

Le RCR est un grand club qui a une histoire et une base populaire.

Le projet sportif est intéressant, j’espère être à la hauteur des espérances des supporters et que le RCR aura son mot à dire dans ce championnat qui s’annonce difficile.

Une semaine après votre prise de fonction, est-ce que vous avez commencé le travail avec les joueurs ?

Nous n’avons pas commencé l’entraînement. J’ai demandé au président pour me donner une liste de joueurs afin de compléter le recrutement des postes manquants. Nous sommes en retard par rapport aux entraînements alors que certaines équipes sont à la deuxième semaine du stage de préparation.

Le premier entraînement est prévu pour aujourd’hui. J’espère qu’on pourra faire un recrutement qui apporte un plus à l’équipe.

Avez-vous des postes précis dans lesquels vous insistez à recruter des joueurs spécifiques ?

Il y a des noms intéressants, et le président est en contact avec leur manager. J’ai des noms aussi que je voudrais faire venir au RCR. J’espère que les négociations mèneront à des accords concrets.

Il faut commencer vite parce que le protocole sanitaire n’a pas encore été fait. Nous n’avons pas commencé les négociations avec les nouveaux joueurs et les prolongations pour les anciens.

Avez-vous l’intention de faire la promotion des catégories jeunes pour cette saison ?

S’il y a des jeunes compétents et capables d’apporter un plus à l’équipe, je me ferai un plaisir de les faire jouer avec l’équipe fanion. Il faut juste qu’ils travaillent durs et qu’ils aient confiance en eux. Je suis là pour les aider.

Pensez-vous que jouer 38 matchs de championnats plus les matchs de coupe est possible avec un démarrage tardif de la compétition ?

Après sept mois de repos, je pense que c’est un risque pour la santé de l’athlète de jouer 38 matchs de championnat plus les matchs de la coupe d’Algérie. Certains clubs pourront faire deux mois de préparation alors que d’autres feront un mois et demi ou moins. Les équipes ayant les moyens pourront tenir le coup alors que les autres auront des difficultés. Ça sera une saison difficile pour les athlètes, entraîneurs et dirigeants. Il faut démarrer vite pour que notre football ne meurt pas et que le niveau des joueurs ne stagne pas. On fera le maximum pour être à la hauteur et élever le niveau sur le plan technique et physique, notamment sur le plan psychologique qui jouera un rôle capital pendant cette période.

Entretien réalisé par

Kader Bentounes