Libye : Visioconférence ministérielle pour consolider une solution globale

La visioconférence de haut niveau qui se tiendra en marge de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies sous la conduite du ministre des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, verra la participation de l'ensemble des pays ayant pris part à la conférence de Berlin 1, dont l'Algérie.

La réunion, comme l'a confirmé Günter Sautter, ambassadeur adjoint de l'Allemagne à l'ONU, vient à un «moment crucial», alors que «des développements encourageants en Libye» ont été constatés récemment.

L'Allemagne qui a souhaité un «message fort» ajourd’hui a indiqué qu'elle allait demander que «tous renouvellent leurs engagements pris en début d'année et surtout les appliquent».

Sa délégation à New-York a dit espérer «la cessation des violations continues et flagrantes de l'embargo sur les armes», imposé à la Libye en 2011, ainsi que le renforcement du rôle de l'ONU comme «médiateur clé du dialogue politique en Libye.

Le sommet sera aussi l’occasion d’évaluer le respect par les parties prenantes des engagements à mettre en œuvre les conclusions de la première Conférence de Berlin, entérinées par le Conseil de sécurité.

La Conférence de Berlin 1 -qui s'est tenue avec la participation de 12 pays, dont l’Algérie, et de 4 organisations internationales et régionales- a abouti à une déclaration finale à travers laquelle un appel a été lancé pour renforcer la trêve en Libye et travailler de manière constructive dans le cadre de la Commission militaire mixte (5 + 5), pour parvenir à un cessez-le-feu dans le pays.

Les parties se sont engagées, en outre, à la cessation des attaques contre les installations pétrolières, la formation de forces militaires libyennes unifiées et l'interdiction de fournir des armes à la Libye. Depuis le début de la crise, l'Algérie s'est engagée dans une démarche politique pour résoudre le conflit en Libye, qui repose principalement sur le respect de la souveraineté des Etats et le rejet de l'ingérence dans leurs affaires intérieures, en accordant la priorité aux solutions pacifiques et aux options diplomatiques.

A cet égard, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de sa participation à la Conférence de Berlin 1, a appelé la communauté internationale à «assumer ses responsabilités en imposant le respect de la paix et de la sécurité en Libye, que l'Algérie refuse de porter atteinte à son unité nationale et à la souveraineté de ses institutions».

Il a également souligné la nécessité d'élaborer une «feuille de route claire qui comprend la stabilisation de la trêve et la cessation de l'approvisionnement des parties libyennes en armes pour éloigner le spectre de la guerre de toute la région, et d'inviter les parties libyennes à la table des négociations pour résoudre la crise par le dialogue et par des moyens pacifiques».