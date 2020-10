Berramdane à Mila : «La communication pour résoudre les problèmes des associations»

Intervenant lors d’une rencontre avec la société civile tenue à la maison de la culture M’barek El Mili en présence des autorités locales, M. Berramdane a mis l’accent sur l’importance de la communication et des rencontres régulières avec les autorités et les diverses institutions de l’Etat et «sa permanence pour résoudre les problèmes des associations relatifs aux préoccupations et

ambitions du citoyen».

«Une communication véritable de la société civile avec les autorités sur les questions de développement permettra le recouvrement de la confiance et sa consolidation», a ajouté

M. Berramdane qui a relevé que «les objectifs des programmes de l’Etat se recoupent avec ceux de l’action de bénévolat des associations pour servir le pays».

Il a estimé, en outre que grâce à la volonté du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune de réhabiliter et promouvoir la société civile pour qu’elle assume ses rôles d’une manière professionnelle,

«il sera procédé au passage du travail associatif classique à celui du travail associatif institutionnel».