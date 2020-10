Le Conseil constitutionnel organise un séminaire international : Promouvoir la démocratie participative

L’événement qu’accueille le Centre international des conférences est placé sous le haut patronage de la Présidence de la République, précise le président du Conseil constitutionnel dans une déclaration à El-Moudjahid.

«L’événement traite effectivement de plusieurs thématiques en rapport direct avec les nouvelles dispositions introduites dans la cadre de la révision constitutionnelle», a affirmé Kamel Feniche. Il met en relief l’importance de la sensibilisation et de la vulgarisation des dispositions du projet de révision constitutionnelle pour «éclairer l’opinion sur leur apport pour les citoyens».

«La nouvelle Constitution apporte beaucoup pour la société», insiste Kamel Feniche non sans rappeler l’implication du Conseil constitutionnel dans la dynamique de promotion et d’explication de son contenu à travers notamment le recours à une série d’interventions sur différents supports médiatiques.

Le séminaire se tiendra en présence de ministres, de hauts cadres de la Présidence de la République, d’experts nationaux et étrangers et des membres du Conseil constitutionnel. Ils présenteront des communications qui traiteront «du renforcement du contrôle exercé par le Parlement sur l’action de l’exécutif, de la séparation équilibrée des pouvoirs et des prérogatives du Président de la République et du Premier ministre de même que les défis à relever en matière de moralisation de la vie publique, a t-il énuméré.

Le président du Conseil constitutionnel interviendra sur le thème de la décentralisation et le rôle de la société civile dans la promotion de la démocratie participative.

Une autre communication sera présentée par le conseiller auprès du Président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, M. Boualem Boualem, qui traitera de la Cour constitutionnelle prévue dans la mouture finale de la révision de la Constitution, informe Fenniche.

Le séminaire sera également marqué par l’intervention par visioconférence de Dominique Rousseau, juriste et professeur de droit constitutionnel français, nommé en 2013 directeur de l’École de droit de la

Sorbonne. Ce dernier est réputé notamment pour ses nombreux ouvrages traitant essentiellement des contentieux constitutionnel et de la démocratie.

Il sera également question de mettre l’accent sur la promotion des droits et des libertés individuels abordés dans plusieurs articles de la Constitution.

«Le respect des libertés fondamentales sans distinction de race et de confession où tous les citoyens sont égaux participent à l’édification d’un Etat fort capable de garantir à chacun ses droits et libertés», dit le président du Conseil constitutionnel

Karim Aoudia