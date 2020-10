Abderrahmane Mebtoul, professeur des Universités, expert international : Concilier modernité et authenticité

Contacté, le professeur a relevé l’importance d’une nette volonté politique pour l’application sur le terrain des dispositions de la nouvelle Constitution.

«Il faut une nette volonté politique du changement qui va dans le sens de la concrétisation de l’objectif de cette Constitution», a noté l’expert.

Pour le professeur, l’objectif stratégique de ce projet constitutionnel est la refondation de l’Etat algérien conciliant la modernité et son authenticité.

M. Mebtoul évoque, également, parmi les objectifs, l’efficacité économique et une profonde justice sociale de manière à instaurer la confiance entre l’Etat et les citoyens grâce au dialogue fécond et productif.

Selon cet expert, l’Algérie a besoin pour éviter la léthargie, que tous ses fils, par la tolérance des idées d’autrui, se regroupent au sein d’un même objectif à savoir le développement économique et social tenant compte de la dure réalité mondiale.

«La Constitution doit être sous-tendue par une nette volonté politique de réformes structurelles, le renforcement de l’Etat républicain, la démocratisation dans tous les domaines, l’engagement à ne pas geler les institutions sous peine de délit d’initié et à mettre en œuvre dans un délai raisonnable les textes d’application», dit-il.

Il s’agira pour le professeur Mebtoul de concrétiser sur le terrain cette nouvelle loi fondamentale. Il ajoute qu’il faut une nette séparation entre l’exécutif, le judiciaire et le législatif.

Il évoque le développement des libertés et la constitutionnalisation du rôle de la société civile.

«Au 21e siècle, il va y avoir trois structures fondamentales qui vont diriger le monde : l’État régulateur, les institutions internationales et la société civile», précise-t-il. Il a cité aussi les garantit des libertés économiques en levant tous les obstacles bureaucratiques.

Le Président de la République a insisté sur cette question en précisant que la bureaucratie centrale et locale entrave l’investissement, dit-il, ajoutant que la nouvelle Constitution garantit les libertés économiques et les droits de propriété. Il dira qu’«on ne peut pas demander plus à une Constitution et que tout dépendra de son application sur le terrain». Le professeur a relevé l’importance d’effectuer un changement du personnel politique et l’importance de multiplier les débats autour du projet de la révision de la loi fondamentale. «Pour mobiliser les citoyens, il faut organiser des meetings or avec la persistance de l’épidémie du coronavirus, ce n’est pas possible», a-t-il noté.

Pour lui, l’élément important dans le projet de révision de la Constitution est le taux de participation au référendum ; ce qui nécessite une forte mobilisation en multipliant les débats pour expliquer aux citoyens le contenu de ce projet.

Kamelia Hadjib