Partis politiques : Un traitement équitable

Le Pr Laroussi a cité parmi ces dispositions, la question du traitement équitable accordé par l’Etat à tous les partis politiques. L’administration sera tenue de s’abstenir de toute pratique de nature à entraver leur action.

Une des dispositions conditionne la dissolution d’un parti politique par une décision de justice. Le politologue évoque également le droit de manifestation pacifique des formations politiques ce qu’il qualifie de grand acquis.

Le Pr Laroussi a salué «les nombreux points positifs» contenus dans la Constitution parmi lesquels le droit de créer des partis politiques : un droit qui ne peut être fondé sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale. Selon l’article 57, «ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, à l'indépendance et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l’Etat. Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés». Il soutient que l’objectif est de «préserver l’unité nationale» étant donné que la représentation des formations politiques doit impérativement être nationale et non régionale. Le politologue précise que «tout ce qui crée la division et la fitna sera sévèrement sanctionné par la loi». Il ajoute que «toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite». De même qu’il est souligné qu’aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte quelles que soient leur nature ou forme. L’administration sera dans l’obligation de s’abstenir de toute pratique de nature à entraver le droit de créer des partis politiques ; une obligation qui vient d’être constitutionnalisée, a-t-il fait observer. «Fini le temps où l’on pouvait, éventuellement, refuser d’accorder à tel ou tel parti l’autorisation d’organiser le congrès de constitution sans explication ni argument. Désormais, l’administration est tenue de répondre par une acceptation ou par un refus dûment argumenté», a déclaré le Pr Laroussi mettant en relief la suprématie de la Constitution qui est au-dessus de toutes les lois du pays. Le traitement équitable à l’égard des partis trouve sa genèse dans le fait qu’ils ne peuvent plus être dissous qu’en vertu d’une décision de justice. Ce sont des dispositions saluées par ce politologue qui met en exergue le fait que toute Constitution comporte les grandes lignes et que ce sont les lois organiques et les autres textes qui sont à même de déterminer les différentes modalités. A propos des dispositions de l’article 58, il a indiqué qu’il traite des droits dont bénéficient, sans discrimination, les partis politiques agréés. Il s’agit entre autres, du droit à la liberté d'expression, du droit de réunion et de manifestation pacifique et du temps d'antenne accordé dans les médias publics proportionnellement à leur représentativité au niveau national. «Les représentants des partis peuvent être conviés à s’exprimer à la télévision, à la radio, ou via les colonnes d’un journal, sur un sujet d’ordre régional, national ou international et ce droit est garanti dans le cadre du respect des différents points de vue et en veillant à ne pas offenser les autres», dit-il. Quant au financement public, celui-ci «ne peut être calculé que sur la base de la représentation de telle ou telle formation politique», affirme le Pr Laroussi qui insiste sur l’importante d’inclure le règlement y afférent dans la prochaine loi organique sur les partis politiques.

Soraya Guemmouri