Tourisme : Mesures pour éradiquer la bureaucratie et encourager l'investissement

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a affirmé, samedi dernier à Alger, que plusieurs mesures avaient été prises pour éliminer «les obstacles bureaucratiques et encourager l'investissement» dans le secteur, dont «l'examen des dossiers d'octroi d'agrément aux agences touristiques et hôtels en un mois au plus tard».

PUBLIE LE : 05-10-2020 | 0:00