Sétif : Une ère nouvelle de progrès

Une intervention d’autant plus rassurante que le Président de la République a une fois encore fait prévaloir la réalité du terrain et des exemples frappants du quotidien de ces jeunes pour dire les choses en toutes simplicité dans un message qui s’adresse à tous ces jeunes promoteurs mais aussi ces 7 jeunes innovateurs qu’il a honorés.

Dans la cité de Ain Fouara, tous ces exemples édifiants n’ont pas été sans porter leur écho et faire que l’intervention du Président soit perçue dans toute sa dimension à travers des mots simples, émergeants du cœur d’un homme qui se comportait plus en père de tous ces champions en herbe, qu’il enlaçait comme pour signifier aussi son attachement à toutes ces générations qui construiront l’Algérie nouvelle et relèveront le défi d’un nouveau modèle économique fondé sur la connaissance et l’innovation.

Pour Madjid, un jeune universitaire qui anime l’espoir de fonder un foyer et une carrière à Sétif, l’allocution prononcée par le Président de la République «réchauffe le cœur et rassure tous ces jeunes qui constituent un capital précieux de la nation. Nous avons durant des années été soumis aux effets nocifs de la bureaucratie, à tel point qu’il nous arrivait de perdre espoir et de penser à partir. Le président l’a dit haut et fort, l’ère de la bureaucratie est révolue à jamais. C’est tant mieux et je pense que la mise en place de nouveaux mécanismes pour casser les verrous d’un tel phénomène est une très bonne chose».

Pour beaucoup de jeunes, le lancement du Fonds national pour le financement des start-up permet aux jeunes de réaliser leur projet et penser à créer la richesse et l’emploi dans une démarche intelligente. «Je pense qu’en investissant désormais dans la jeunesse notre pays est entré dans une nouvelle ère de progrès et je m’en félicite», relève à son tour Abbas qui estime par ailleurs que «la balle est désormais dans le camp des jeunes promoteurs et autres porteurs de projets pour relever les défis qui s’imposent et porter l’Algérie au rang économique qu’elle mérite».

Au cours de l’évènement, 7 jeunes innovateurs dont l’âge varie entre 11 et 15 ans ont été honorés. Parmi eux, 3 jeunes Sétifiens, champions du concours international de robotique.

«Le Président de la République a honoré les petits génies de l’Algérie, cela les encouragera à faire davantage le développement du pays. Une image de fierté qui porte la symbolique de l’Algérie éternelle», ajoute Abdelmadjid.

F. Zoghbi