Enseignement supérieur : Relance d'un programme de jumelage algéro-espagnol

Le programme de jumelage institutionnel entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le conseil de l'Education de Castille et Léon du Royaume d'Espagne a été relancé dans le cadre du programme d’accord d’association (P3A), indique dimanche un communiqué de ce ministère. L'objectif du programme est «le renforcement des compétences pédagogiques et numériques des enseignants et des capacités de gouvernance des gestionnaires», a précisé le communiqué, soulignant qu'un comité de pilotage s’est tenu le 30 septembre 2020 et a abouti à plusieurs résolutions. Les résolutions retenues, citées dans le communiqué, sont «la mise en place d'un environnement et d'une Plateforme d'apprentissage virtuels pour la réalisation des activités qui auront lieu en ligne, la prise en charge dans le volet gouvernance des thématiques liées aux questions d'employabilité, d'accréditation, d'apprentissage et de gestion des services». Il s'agit aussi, note la même source, de «l'accompagnement des formateurs dans leur pratique pédagogique et leur développement personnels, l'adaptation et l'intégration des technologies de l’information et de la communication, notamment les medias et solutions audiovisuelles».