Logement locatif promotionnel : Bouffée d’oxygène pour les professionnels

«C’est une excellente formule qui peut relever le niveau financier des promoteurs ayant vécu des situations très défavorables, ces derniers temps», a affirmé Mme Houria Bouhired dans une déclaration à El Moudjahid.

Elle qualifie cette initiative de «réelle bouffée d’oxygène» pour les promoteurs. Elle souligne que «comme expliqué par le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, la formule repose sur le principe d'octroi d'assiettes foncières aux promoteurs immobiliers pour la construction de projets de logements destinés à la location, en contrepartie de la consécration d'une partie de ces projets à la vente libre».

La présidente de l’ONPI a également mis en exergue le fait que «c’est la contrepartie du coût du terrain qui va permettre au promoteur immobilier de réaliser des logements locatifs devant être mis à la disposition de l’Etat». Les promoteurs attendent la promulgation du texte réglementaire devant régir cette formule qui sera «susceptible de réguler et de promouvoir le marché de l'immobilier locatif à des prix raisonnables», dit-elle.

Le ministre de l'Habitat avait annoncé, jeudi dernier au siège du Conseil de la nation que son département ministériel s'attelle à l'examen du projet d'un texte réglementaire relatif au logement locatif promotionnel et que cette étape intervient après celle ayant été marquée par une large concertation auprès des promoteurs immobiliers, lancée au mois d’août dernier par le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière via son site électronique.

Le ministre a indiqué que la de logements locatifs promotionnels traduit la volonté des pouvoirs publics de promouvoir le marché immobilier locatif. De même qu’il s’agit également de faciliter le déplacement des personnes, notamment les cadres et leurs familles à travers les différentes régions du pays aux fins de valoriser et de promouvoir leur vie professionnelle et de tirer profit de toutes les opportunités se présentant dans ce cadre.

Cette nouvelle option viendra s’ajouter aux autres formules déjà existantes (comme le locatif social, l’AADL, le LPP, le LPA…) pour pouvoir répondre à la demande croissante de logements.

Le plan d'action du secteur de l'habitat prévoit «l’intensification de la production de logements par une mobilisation et une orientation efficace des ressources financières, la finalisation du programme en cours, l’engagement d’un programme d’un million de logements pour la période 2020-2024, tous segments confondus et la livraison à l’horizon 2024 de 1,5 million de logements».

Soraya Guemmouri