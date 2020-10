Maintien du confinement partiel à Béjaïa : Le non-respect des mesures barrières pointé du doigt

Cette mesure fait suite au relâchement total et au non-respect des mesures barrières arrêtées par les pouvoir publics. Ainsi, les citoyens, les fonctionnaires, les commerçants et les transporteurs négligent totalement le port du masque et la distanciation physique. Certains enfilent le masque sous le bras ou le mettent dans la poche. Dans les administrations, les employés ne portent pas de masque mais l’exigent des visiteurs. Dans les bureaux et dans les couloirs, les travailleurs ne s’inquiètent guère des conséquences avec tous les contacts entre les personnes. Pour les commerçants, c’est la négligence qui domine l'activité commerciale sous toutes ses formes. Dans les magasins d'alimentation générale, d'habillement, de quincaillerie, les coiffeurs, les restaurants, les cafétérias, les marchés de fruits et légumes, les gestes barrières sont négligés. Le tout en l'absence des services de contrôle de la direction du commerce qui sont incapables de couvrir toutes les infractions des activités commerciales faute de moyens humains à savoir le manque d'effectifs mais aussi le déficit en parc auto pour les déplacements. Les fêtes de mariage et les veillées funèbres sont organisées sans aucune mesure barrière avec beaucoup de personnes qui se côtoient de près. Les rassemblements de protestation se tiennent chaque jour sans respect de la distanciation physique.

Les lieux de détente, à l’exemple des Aiguades, Cab Carbon et la Brise de mer sont pris d’assaut par des citoyens au-delà de l’heure du confinement. Les associations et les autorités locales qui avaient mené des campagnes de sensibilisation n’occupent plus le terrain. Pour l'heure, seules la police et la gendarmerie et la Protection civile sont mobilisées sur le terrain pour lutter contre ces comportements. Ainsi, selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, les services de police ont enregistré durant le mois de septembre écoulé un chiffre de 8793 personnes contrôlées, dont 38 personnes ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour non-respect du confinement partiel. 6451 véhicules et 1399 motos ont été contrôlés, dont 8 véhicules et 7 motos placés en fourrière pour violation des horaires de confinement. Dans la même opération, 189 personnes ont été verbalisées pour refus de port du masque et 3 infractions de vente avec absence des mesures préventives ont été également enregistrées. Les éléments de police ont mené 529 opérations de sensibilisation sur l’obligation du port du masque.

M. Laouer