Reconfinement à Sétif : Les conséquences du relâchement des citoyens

Les dernières mesures prises par le Premier ministre suite aux instructions du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, au terme des consultations avec les membres du Comité scientifique de suivi et de l’évolution de la pandémie de la Covid-19 et de l’Autorité sanitaire, ont permis d’alléger le dispositif à travers tout le pays et des mesures de confinement partiel à domicile, allant de 23 heures à 6 heures du matin, ont été imposées à 3 wilayas dont Sétif.

Des mesures de reconfinement ont été prises à la suite de «la recrudescence des cas de contamination» à Sétif où le laxisme et le relâchement des citoyens n’ont visiblement pas permis de préserver les acquis indéniables qui ont été relevés dans cette wilaya. Une situation qui s’était pourtant nettement améliorée ces derniers mois après un mois de juin dernier marqué de «rouge».

Des mesures appropriées avaient alors été mises en œuvre pour décentraliser les structures de consultations, les hôpitaux, notamment le CHU avec la multiplication des laboratoires de dépistage portés à quatre, l’extension des espaces pour la réanimation et du nombre de lits réservés au coronavirus, dont le taux d’occupation avait baissé à près de 50%.

Dans ce formidable élan pour freiner la propagation du virus, d’autant plus porté par cette extraordinaire disponibilité de ces femmes et ces hommes de l’ensemble du corps médical, impliqués corps et âme dans leur mission, y compris la société civile qui a fait front de toutes réserves et accompagner sans relâche cette «armée en blanc», la wilaya de Sétif parviendra à relever le défi et retrouver la stabilité qui n’avait que trop rassuré les citoyens, qui ont relâché leur vigilance, en dépit des campagnes de sensibilisation continues des services de sécurité. Excès de confiance, relâchement des citoyens, indifférence de certains autres qui éprouvent un plaisir à se promener sans porter de masques de protection et distanciations reléguée, ont fini alors par produire les effets négatifs, aidés en cela, sans doute, par un retour des estivants que craignaient déjà les professionnels de la santé, soucieux de préserver les acquis enregistrés sans jamais baisser la garde.

Ce qui devait arriver arriva donc par la faute de personnes inconscientes, inconscience presque totale puisqu’ils ont banni les gestes barrières jusqu’au port du masque de protection, en oubliant que le virus est encore là et nous guette. Dans les grandes avenues et places publiques de Sétif, cette image est encore perceptible, au grand désarroi de tous ceux qui se sont imposés depuis le début de cette pandémie les mesures préventives strictes en la matière et c’est ceux-là mêmes qui ont grandement apprécié cette mesure de confinement partiel de 30 jours qui est venue secouer bien les consciences de bien des amnésiques qui ne savent par le prix payé par l’état pour le préservation de leur santé.

Dans une wilaya de plus de 6 millions d’habitants qui draîne chaque jour une foule nombreuse et qui constitue également un carrefour de transit de marchandises important, l’heure est plus que jamais à la prudence et à la vigilance pour faire barrière à ce virus.

La police sensibilise

Face au laxisme et à la négligence constatés chez les citoyens sur les espaces ouverts et lieux publics, à l’intérieur de centres commerciaux, souks et stations de voyageurs, les services de police relevant de la Sûreté de la wilaya de Sétif ont entamé une vaste campagne de sensibilisation à l’effet de rappeler aux citoyens le strict respect des mesures de prévention, notamment les gestes barrières. Une action qui pousse une fois encore les composantes de ce corps à investir le terrain et veiller à l’application des dispositions réglementaires édictées en la matière.

Les services de police qui consacrent à cette campagne un objectif majeur tendant à préserver la santé du citoyen, comme l’indique la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, ne feront pas de concessions face aux contrevenants irrespectueux des gestes barrières, notamment les commerçants chez lesquels on observe un relâchement et une négligence.

F. Zoghbi