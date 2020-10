Haut-Commissariat à l'amazighité : Sauvegarder le patrimoine oral

Différents titres sont ainsi édités par le HCA dans de nombreuses autres catégories comme les ouvrages scientifiques concernant les travaux des rencontres organisées par ses soins, les études académiques et les consultations et ceux de codification et de collecte des termes amazighs dans leurs différentes variations et de publications littéraires et la catégorie relative à l’enseignement de la langue amazighe et différents dépliants de vulgarisation. La coédition avec le Haut-Commissariat à l’amazighité a aussi pris un élan appréciable en collaboration avec des maisons d’édition publiques et privées ou avec l’agence Algérie Presse Service, est-il ajouté.

Depuis 2016, ces publications ont été caractérisées par l’édition conjointe pour garantir à ces titres une meilleure distribution.

La première édition du prix du Président de la République de la langue et de la littérature amazighes est lancée dès cette année dans le but d’encourager la recherche et la créativité et d’enrichir la langue, en contribuant davantage à sa promotion et à sa diffusion.

L’annonce de l’acceptation de la proposition du HCA est intervenue lors du 25e anniversaire de sa création. Le HCA a lancé une campagne diffusée sur plusieurs supports, dont la télévision publique, pour appeler à la participation au Prix dont les lauréats seront connus le 12 janvier prochain à l’issue d’une procédure de sélection.

Les trois premiers lauréats se verront attribuer une attestation d’appréciation ainsi qu'une récompense financière d’un million de dinars, 500.000 DA et 250.000 DA, respectivement. Le dernier délai pour le dépôt des candidatures a été fixé au 26 décembre prochain.

La participation au concours implique une demande de participation via le site du HCA www.hcamazighite.dz.

Le règlement intérieur définissant les règles applicables à l’organisation, au fonctionnement du Jury du Prix et à la procédure de sélection est aussi disponible sur le site du HCA.

L’œuvre littéraire et la recherche dans le patrimoine immatériel doivent être présentées en tamazight ou traduite vers celle-ci, les œuvres sur la linguistique amazighe, les technologies et le numérique doivent être présentées en tamazight, le cas échéant en d’autres langues.

Dans le cadre de son programme éditorial de l'année 2020, le Haut-Commissariat à l'amazighité vient d'éditer deux ouvrages en tamazight (variante de la région d’At Ḥuwa, wilaya de Chlef). Il s’agit du recueil de poésie Awal d Aqeddud de Mahdoud Ouhaoua et d’un conte intitulé Hiḥla n yinisi, dans le cadre la collection «Timɛayin», sous la direction de Lyazid Oulḥa.

Ces deux travaux sont réalisés grâce au partenariat établi entre le HCA et les associations culturelles Numidya d’Oran et Tifawin de Chlef. L’objectif principal de cette collaboration est de préserver de patrimoine oral d’expression amazighe menacée de disparition.

Ahmed Mesbah