Réunion du BF de la FAF : Début du championnat de ligue 1 le 28 novembre

Réuni, hier, en session ordinaire, le bureau fédéral de la FAF a statué sur plusieurs points restés en suspens. Outre l’identité du deuxième représentant algérien en coupe de la CAF, l’on est désormais fixé également sur les dates des premières journées des championnats de Ligue 1, 2, 3 et les deux divisions régionales.

On l’attendait, le bureau fédéral de la FAF de ce dimanche 4 octobre a statué sur plusieurs points importants. Durant toute la journée d’hier (La session a pris fin à 17), les membres du bureau fédéral ont débattu longuement les points inscrits à l’ordre du jour. Parmi les plus pertinents, les dates des premières journées des différents championnats, la date de la Supercoupe d’Algérie, mais aussi et surtout l’identité du deuxième et dernier représentant algérien en coupe de la CAF, un dossier qui a suscité, faut-il le dire, une vive polémique.

Arrêté brusquement à la mi-mars pour cause de Covid-19, le championnat national ne reprendra pas avant la fin du mois de novembre. En effet, le bureau fédéral de la FAF a décidé ce dimanche de fixer la date de la première journée de la saison 2019-2020 pour le 28 novembre prochain. Apparemment, le BF est persuadé de pouvoir finir la saison dans des délais raisonnables en dépit de l’adoption d’un nouveau système de compétition avec principalement une Ligue 1 à vingt clubs.

Lors du BF du mois de septembre, il a été décidé du maintien du système classique, avec des matches en aller et retour. Ce qui fait trente-huit journées à caser en l’espace de sept mois. Il est vrai qu’entre temps, les présidents de clubs de la Ligue 1 ont émis des réserves sur ce système, préférant aller aux play-off lors de la phase retour pour établir les classements, mais pour le moment, le bureau fédéral s’en tient à la décision initiale. Un championnat à 20 clubs avec un système en aller et retour.

La Ligue 2 reprend le 20 décembre

Les pensionnaires de la Ligue 2 devront encore patienter avant de pouvoir reprendre la compétition. La date de la reprise a été fixée officiellement pour le 20 décembre prochain. En principe, et on attend de connaître le calendrier de la nouvelle saison, l’on ne devrait pas voir se jouer plus de deux journées durant l’année 2019. Par ailleurs, les membres du bureau fédéral ont fixé le coup d’envoi de la première journée des Ligue 3 et des deux Ligues amateurs, une et deux, pour le 15 janvier 2021.

A noter que les championnats de ces Ligue connaissent aussi un nouveau système de compétition et de nouveaux pensionnaires promis dans le cadre d’un réajustement des différentes divisions.

Voilà un dossier qu’il fallait classer : celui inhérent à l’identité du deuxième représentant algérien en coupe de la CAF. Alors que cela devait être abordé lors du bureau fédéral du mois de septembre, ce point a été inscrit, mais jamais abordé, alors. Ce qui fut le cas cette fois-ci, puisque le bureau fédéral a attribué officiellement le deuxième quitus qualificatif à la coupe de la CAF, à la JS Kabylie, en sa qualité de quatrième au classement de la Ligue 1, établi le mois de juillet dernier.

Avec l’annulation de l’édition de la coupe d’Algérie de cette année, la FAF s’était réservé le choix du quatrième et dernier qualifié en coupes internationales. Plusieurs options ont été suggérées, y compris un tirage au sort entre les clubs qui étaient encore en lice en coupe d’Algérie, mais finalement le bureau fédéral a décidé de se simplifier la vie en désignant le quatrième de la Ligue 1 comme le lui confère le règlement.