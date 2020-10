GRAND ANGLE : Inconscience

On peut penser que la question est saugrenue, pourtant elle doit être posée. Car alors que cet Etat est déchiré et ravagé par neuf années de conflit, nul ne semble en mesure de dire quand il prendra fin. En toute logique, les parties syriennes sont censées être les premières à s’inquiéter du devenir de leur pays et veiller à ce que la violence et les hostilités prennent fin. Mais cela ne semble pas être le cas. Ces parties ne semblent pas être pressées de tourner la page et s’engager sur la voie de la paix. Les efforts de l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la Syrie sont restés vains à ce jour. Et si des progrès sont obtenus, ils sont loin de laisser espérer une paix et une stabilité durables dans les prochains mois. Mais la responsabilité de ce blocage n’incombe pas uniquement aux parties syriennes. Les acteurs internationaux endossent une grande partie de cette responsabilité. C’est pourquoi Pedersen ne manque pas de souligner à chacune de ses interventions le réel besoin de «diplomatie constructive» parmi les principaux acteurs internationaux pour faire progresser le processus politique. En effet, il n’est un secret pour personne que si le processus politique est bloqué c’est surtout parce que les parties syriennes prennent leurs instructions auprès de leurs soutiens respectifs. Ce mois d’octobre le processus politique et la situation humanitaire en Syrie seront à l’ordre du jour du Conseil de sécurité. Cependant, il est facile d’imaginer ce qu’il en sortira. Il est vrai que les membres du Conseil vont souligner la nécessité d’accélérer le processus politique et demander à l’Envoyé spécial de tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord. Sans plus. Car ces membres occulteront leur responsabilité dans le blocage et la dégradation de la situation humanitaire en Syrie. En effet, pendant que l’on tergiverse à Genève, des millions de Syriens continuent de souffrir des conséquences d’un conflit qui leur est imposé. Du reste, l’Envoyé spécial avait déjà mis en garde en affirmant «qu’aucun des acteurs impliqués dans le conflit syrien ne doit penser que le temps est de son côté». Malheureusement on refuse encore de tenir compte de ses avertissements.

Nadia K.