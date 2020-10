L'Azerbaïdjan revendique des avancées au Karabakh, l'Arménie promet une lutte historique

L'Arménie a déclaré samedi qu'elle utiliserait «tous les moyens nécessaires» pour protéger les Arméniens de souche contre les attaques de l'Azerbaïdjan, qui a déclaré que ses forces avaient capturé une chaîne de villages lors des combats sur l'enclave montagneuse du Haut-Karabakh. Ignorant une tentative française de médiation, les parties opposées se sont battues à coups de roquettes et de missiles pendant un septième jour dans la nouvelle flambée d'un conflit vieux de plusieurs décennies qui menace d'attirer la Russie et la Turquie.

Le nombre de morts est passé à au moins 230 dans les combats sur le Haut-Karabakh, une enclave arménienne ethnique en Azerbaïdjan qui a rompu son contrôle dans les années 1990. Chaque partie a déclaré qu'elle avait détruit des centaines de chars de l'autre. La partie azérie a revendiqué des gains et le président Ilham Aliyev a adressé ses félicitations à un commandant militaire pour la capture d'un village du Karabakh.

«Aujourd'hui, l'armée azérie a hissé le drapeau de l'Azerbaïdjan à Madagiz. Madagiz est à nous», a déclaré Aliyev sur les réseaux sociaux. Il a ensuite annoncé la capture de sept autres villages. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de la capitale azérie Bakou pour célébrer, agitant des drapeaux et des pancartes disant «Le Karabakh était et sera le nôtre». Il n'a pas été possible de vérifier indépendamment la situation sur le terrain. Le responsable du ministère arménien de la Défense, Artsrun Hovhannisyan, a déclaré que la situation changeait fréquemment. «Dans une guerre d'une telle ampleur, de tels changements sont naturels. Nous pouvons prendre position, puis la quitter dans une heure», a-t-il déclaré aux journalistes. Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré à ses compatriotes dans une allocution télévisée que les combats tout au long du front étaient intenses. «Pour l'instant, nous avons déjà des pertes humaines importantes, tant militaires que civiles, de grandes quantités d'équipements militaires ne sont plus utilisables, mais l'adversaire n'a toujours pas été en mesure de résoudre aucun de ses problèmes stratégiques», a-t-il déclaré. L'Azerbaïdjan affirme que 19 de ses civils ont été tués, mais n'a pas révélé ses pertes militaires. Onze civils ont été tués au Haut-Karabakh et deux en Arménie.