Séisme de Mila : l’Etat déterminé à prendre les mesures adéquates en faveur des sinistrés

Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Abdellah Moundji, a fait état hier à Mila, de la «détermination de l’Etat à prendre en charge des sinistrés impactés par le séisme qui a frappé la wilaya et occasionné des dégâts aux habitations en prenant les mesures adéquates en faveur des intérêts des citoyens».

Le même responsable a ainsi réitéré «le soutien de l'Etat aux citoyens» et fait part de ses «efforts continus pour prendre soin d'eux», et ce, lors d’une réunion tenue au siège de la wilaya, en compagnie du secrétaire général du ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, pour informer les représentants des sinistrés des résultats des études d’aménagement des lotissements consacrés à leur relogement.

«Ces mesures ont été prises conformément aux directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui surveille en permanence l’avancement du dossier», a-t-il poursuivi, rappelant, dans ce contexte, les décisions strictes et rapides prises à cet égard, y compris le «déclassement des terres agricoles destinées à la construction de logements pour les sinistrés dans un court délai».

Selon le même responsable, parmi les efforts consentis par l'Etat au profit des sinistrés, il y a également la prise en charge financière relative à l’aménagement de 5 lotissements dans les communes de Mila, Zeghaia et Sidi Khalifa, estimée à environ 8 milliards dinars selon les études réalisées, en plus des aides qui seront allouées pour la construction des logements.

De son côté, le secrétaire général du ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed El Habib Zahana, a rassuré les sinistrés quant aux «efforts continus consentis par l’Etat pour les prendre en charge», relevant que la rencontre d'aujourd'hui intervient conformément aux engagements pris par les ministres de l'Intérieur et de l’Habitat lors de leur dernière visite à Mila, visant à dévoiler les résultats des études consacrées à l’aménagement de 5 lotissements pour reloger les sinistrés du séisme.

Le même responsable a ajouté que ces lotissements renferment plus de 3.000 parcelles affectées à la construction d’habitations individuelles dans un style architectural identique, en phase avec le tissu urbain et culturel de la région. M. Zahana a assuré, en outre, que les bénéficiaires de ces parcelles devront en contrepartie «respecter le cahier des charges, la superficie de la construction attribuée pour chaque bénéficiaire notamment, la façade de l’habitation et ses dimensions telles que la hauteur», cela en plus du «respect des espaces destinés aux installations publiques et les espaces verts».

Les deux responsables ont, par ailleurs, assisté à des exposés consacrés aux résultats des études d’aménagement des lotissements, effectués par des bureaux d'études spécialisés originaires de plusieurs wilayas, en présence des autorités locales et des représentants des sinistrés.

Au cours de cette réunion des propositions portant sur la concordance de l’architecture des habitations individuelles, à l’intérieur comme à l’extérieur, ont également été émises.

Enfin, les responsables des ministères de l’Intérieur et de l’Habitat ont affirmé que les nouveaux quartiers disposeront des installations nécessaires et que l’aide au logement est en «bonne voie», faisant savoir qu'une réunion similaire se tiendra avec les parties concernées pour matérialiser cette opération.