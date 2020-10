Commentaire : Enjeux stratégiques

Algeria Disrupt 2020, la conférence nationale des start-up a été l’occasion pour l’annonce d’une série de mesures financières, juridiques et organisationnelles au profit de ces jeunes entreprises. Un coup de starter pour la mise en place de la plateforme nécessaire à la création d’un écosystème favorable et indispensable à l’émergence de «jeunes pousses» suffisamment outillées, notamment au plan juridique, pour relever les défis de la nouvelle vision économique du gouvernement consacrée dans le plan national de relance de la croissance socioéconomique. Dispositifs et mécanismes de soutien, de financement et d’accompagnement des start-up, prévus dans la stratégie des autorités, devront ainsi permettre à ces dernières de s’inscrire dans la dynamique de développement et, à apporter leur contribution dans le cadre de la démarche de diversification prônée par l’Etat. Une démarche qui a pour objectif de stimuler l’initiative d’entreprendre chez les jeunes par la création d’entreprises innovantes, et compétitives, à potentiel de création d’emplois et de valeur ajoutée pour l’économie nationale. Aussi, les avantages et incitations, notamment au plan de la fiscalité, initiées en faveur de la promotion des start up, au titre de la loi de finances complémentaire pour 2020, dénotent de la volonté de l’Etat de mettre en place une véritable stratégie pour le développement et l’accompagnement de ces entreprises. A la faveur des dispositions introduites dans ce sens, les start-up sont désormais exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle, de l’impôt sur le revenu global et selon le cas, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés, pour une durée de trois années, à compter de la date de début d’activité. Sont également exonérées de l’impôt forfaitaire unique et dans les mêmes conditions, les start up soumises à ce régime d’imposition. De même, les équipements acquis par les start-up, au titre de la réalisation de leurs projets d’investissement sont exonérés de la TVA. Dans le sillage de cette démarche, les pouvoirs publics ont prévu la mise en place d’un mode de financement participatif crowdfunding au profit de certaines initiatives entrepreneuriales et des start-up. La LFC 2020, autorise également les sociétés de capital investissement à détenir des actions ou des parts sociales ne représentant pas plus de 49% du capital, ce qui permet aux start up de bénéficier de leviers de financement supplémentaires mieux adaptés à leur statut spécifique. En effet, la start-up, de par sa particularité en tant qu’entreprise innovante et, de par la nature du modèle de son business, se trouve en marge du circuit du financement classique, étant considérée comme une entreprise à risques d’autant plus qu’elle ne dispose généralement pas des garanties suffisantes vis-à-vis de la banque. Une observation d’ailleurs soulignée dans la LFC 2020 qui a prévu par conséquent un dispositif de financement adéquat pour répondre aux besoins des start-up et les aider à s’intégrer dans l’économie du pays.

D. Akila