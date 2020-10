Conférence nationale des start-up «Algeria Disrupt 2020»

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, hier à Alger, l'importance de soutenir et d'encourager les start-up pour en faire la «locomotive» d'un nouveau modèle économique, basé sur la connaissance et l'innovation.

Le président à instruit les walis et les gestionnaires du foncier industriel à réserver un meilleur traitement des dossiers des jeunes porteurs de projets économiques innovants. «Ne brisez pas les rêves de cette génération», a affirmé le chef de l’Etat lors de son allocution à l’ouverture des travaux de la première édition de la conférence nationale des start-up à Alger, Algeria Disrupt 2020. L’événement placé sous l’égide de la Présidence de la République a vu la participation du Premier ministre, des membres du gouvernement, et près de 100 autres start-up, incubateurs, représentants d'institutions gouvernementales et financières, opérateurs économiques, experts, associations, universités et centres de recherche.

Dans son allocution, le Président Tebboune a annoncé le lancement officiel du Fonds national pour le financement des start-up dont le mode de fonctionnement se distinguera par une «flexibilité» et une «tolérance aux risques».

Il a fait part «de la foi des autorités dans l'économie de la connaissance et des start-up» qualifiant celles-ci «de locomotive de la nouvelle stratégie économique du gouvernement». Il rappelle que la promotion des start-up était un de ses engagements inclus dans son programme électoral. Tebboune a assuré que ce Fonds aura à se distinguer par «une meilleure flexibilité et une tolérance des risques», précisant que ce mécanisme «permettra aux jeunes porteurs de projets d’éviter les entraves bureaucratiques des banques et de l’administration» et peut aussi accueillir les contributions émanant des opérateurs privés et même des sociétés des pays partenaires.

«Ce fonds sera certes financé par l’Etat et demeure ouvert au secteur privé et aux sociétés étrangères qui souhaiteraient contribuer financièrement», dira le chef de l’Etat.

L’octroi de financement à travers ce fonds dédié au développement des start-up ne prévoit aucune sanction ni la moindre poursuite en cas d’échec. «Un jeune qui lance un projet peut réussir mais il risque aussi de ne pas réussir du premier coup, il peut réussir une deuxième fois, il ne faut pas le sanctionner», a-t-il insisté. «Celui qui persévère et réussit sera doublement récompensé, et celui qui échouera aura au moins le mérite d'avoir essayé... Nous allons financer et si l'idée n'aboutit pas, le jeune pourra réessayer jusqu'à ce qu'il trouve sa voie et l'idée qui profitera à lui et à l'économie nationale», a indiqué le Président Tebboune.



«Le temps de la bureaucratie est à jamais révolu»



Le chef de l’Etat met en relief le fait que le développement de la connaissance à travers des projets initiés par de jeunes promoteurs ne devrait être confronté à une quelconque lenteur d’ordre bureaucratique, estimant que la création d’une start-up ne devait pas excéder un délai de deux mois pour que celle-ci passe à sa phase opérationnelle. «Le temps de la bureaucratie est définitivement révolu», a affirmé le chef de l'État, déplorant que ce fléau a provoqué la fuite des jeunes compétences à l’étranger. «Des générations entières ont quitté le pays à cause de la bureaucratie», regrette-t-il. Il réaffirme sa détermination à provoquer une véritable rupture avec les pratiques néfastes du passé.

M. Tebboune exhorte par ailleurs les jeunes porteurs de projets à «échanger les expériences et d'être à l'affût des dernières évolutions de l'économie de la connaissance à même de permettre au pays de relever le défi de l'acquisition des technologies». Il affirme que la consécration de cet objectif passe nécessairement par le développement d'un écosystème et le recours à un ensemble de mesures favorisant la créativité et l'innovation chez les jeunes. Il explique qu’en sus du lancement du Fonds de financement des start-up, d’autres avantage fiscaux seront accordés aux jeunes promoteurs dans le cadre du système déclaratif et que les concernés seront également privilégiés en matière d’attribution d’assiette foncière pour l’implantation de leur projet. «Laissez le jeune lancer son projet, commencer à travailler, après il a tout le temps d'aller faire sa déclaration d'existence au niveau du registre de commerce», a ordonné le président de la République. Il a ensuite loué les mérites des «startupeurs» affirmant que ces derniers constituent une génération qui «n’a pas participé à la guerre de Libération et ne connaît pas les difficultés des années 1980», mais qui est toutefois imprégnée de patriotisme et d’attachement à leur pays.

«Ces jeunes ont de l’ambition et débordent d’inventivité et de créativité et peuvent ainsi permettre à l’Algérie de s’insérer dans le marché international de la connaissance. Il méritent tout notre soutien et encouragement», a soutenu le chef de l’Etat. Le président de la République met l’accent sur l’importance de la Conférence nationale des start-up en tant qu’espace de concertation et d’échange d’expériences pour définir, dit-il, «les contours d'une économie de connaissance reposant sur l'innovation et la recherche de tous les outils et moyens technologiques, devenus l'un des fondements des économies modernes». Il s’agit d’un événement qui «n'est pas moins important», dit-il de celui traitant de la relance économique, organisé il y a près d'un mois et qui a regroupé les représentants des opérateurs économiques. La conférence nationale des start-up «vient en prélude de mesures pour la concrétisation d'un objectif ultime, à savoir investir dans les capacités et les projets de nos jeunes et leur mobilisation au service de l'économie nationale», a insisté le chef de l’Etat. Le Président de la République s'est félicité du niveau des jeunes porteurs de projets innovants avec lesquels il a échangé lors de sa visite d'une exposition organisée en marge de la Conférence qui a regroupé près de 40 start-up. «C'est un énorme plaisir de voir une génération avec une autre façon de voir les choses... une génération qui n'a pas connu la guerre mais qui s'est lancée dans un véritable combat économique», a ajouté le Président.

Organisée par le ministère délégué chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, cette conférence connaît près de 1.000 participants, entre start-up, incubateurs, représentants d'institutions gouvernementales et financières, opérateurs économiques, experts, associations, universités et centres de recherches. A l'ordre du jour de la conférence figurent trois panels traitant de thématiques en relation avec le cadre juridique, le capital risque «venture capital» et les incubateurs/accélérateurs.

Karim Aoudia

Les compétences algériennes invitées à investir dans le pays



Le président de la République a invité les jeunes compétences algériennes établies à l’étranger à investir en Algérie, notamment dans le domaine des start-up. C’est ce qu’il a fait savoir lors de sa visite de l’exposition de start-up organisée en marge des travaux de la Conférence. Accompagné du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine Oualid, le chef de l’Etat s'est entretenu avec les exposants qui lui ont présenté des aperçus sur leurs projets innovants ainsi que leurs différentes préoccupations. Il assuré ces derniers de l’appui et du soutien de l’Etat. Le Président Tebboune les a ainsi rassurés de l'engagement de l'Etat à faire sauter les verrous bureaucratiques qui entravent leurs investissements. Il a, en outre, mis l'accent sur la nécessité de mettre en place une plate-forme numérique relative au marché algérien et aux investissements disponibles en Algérie et de généraliser, en plus, l'utilisation des tablettes numériques au profit du secteur de l'Education nationale.

K. A.

Le chef de l’état honore de jeunes innovateurs



M. Abdelmadjid Tebboune a honoré sept jeunes innovateurs, ayant entre 11 et 15 ans, dont trois ayant remporté un concours international de robotique en Corée du Sud. Le président de la République a honoré trois jeunes lycéens innovateurs venus de la wilaya de Sétif, lauréats d’un concours international de robotique en Corée du Sud, ainsi que quatre autres jeunes venus de la wilaya de M'sila.

Présent à cette cérémonie avec ses deux camarades lauréats, Nazim Assefrane et Mohamed-Amine Atoui, le jeune Younès Abdessami, 15 ans à peine, élève dans une école d'apprentissage de programmation et de robotique, a déclaré que son équipe a élaboré, à distance, un projet portant sur une ferme intelligente gérant le côté bétail et le côté agricole.

Lors de cette cérémonie, le président de la République a, en outre, remis des prix aux membres de l'association «Créativité et innovation scientifique» de la wilaya de M'sila. Les quatre jeunes membres de l’association, ayant entre 11 et 13 ans, ont travaillé sur plusieurs innovations dont celle de la maison intelligente (Motassim Boussadia), la barrière ferroviaire intelligente (Chawki Aouni), la ferme intelligente (Mohamed-Ali Thouirat) ainsi que la chaussure intelligente destinée aux non-voyants (Wael Hemdani). A noter qu’à l’ordre du jour la conférence nationale des start-up figurent trois panels traitant de thématiques en relation avec le cadre juridique, le capital risque «venture capital» et les incubateurs/accélérateurs.

K. A.