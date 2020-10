CANADA : Feu vert pour un test rapide

Le ministère canadien de la Santé a donné son feu vert au test de dépistage accéléré du Covid-19, conçu par l'entreprise pharmaceutique américaine Abbott.

Le dispositif ID NOW ne remplace pas l'écouvillon de prélèvement nasal, mais permet d'analyser les tests sur place en moins de 13 minutes, selon les médias.

L'exécutif canadien avait annoncé la signature d'un accord avec l'entreprise Abbott pour l'acquisition d'environ 7,9 millions de tests rapides du Covid-19, sous condition de l'approbation de l'agence fédérale Santé Canada.

«Ces tests rapides accroîtront notre capacité à effectuer un dépistage rapide et à intervenir en cas de nouvelles éclosions», a indiqué la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Anita Anand dans un communiqué. L'accord conclu avec Abbott Rapid Diagnostics ULC pour son système de dépistage ID NOW prévoit aussi l'achat d'un maximum de 3.800 analyseurs, soit les appareils qui permettent d'effectuer les tests et d'obtenir des résultats rapides. Selon la ministre, ces tests permettront de répondre aux demandes urgentes des provinces et territoires de tester les Canadiens et de réduire le temps d'attente des résultats, «ce qui est essentiel pour réduire la propagation du virus».