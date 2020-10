Un vaccin expérimental américain : Une bonne réponse immunitaire chez les personnes âgées

L'essai de phase 1 d'un vaccin expérimental à ARNm pour prévenir l'infection par le SRAS-CoV-2 a montré que le vaccin est bien toléré et génère une forte réponse immunitaire chez les personnes âgées, selon une étude récemment publiée.

Le vaccin expérimental, l'ARNm-1273, a été développé conjointement par des chercheurs de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et de Moderna, Inc. de Cambridge, dans le Massachusetts.

L'essai de la phase 1 a débuté le 16 mars et a été étendu aux personnes âgées environ un mois plus tard. Les adultes âgés sont plus vulnérables aux complications du Covid-19 et constituent une population importante pour la vaccination. Comprendre comment le vaccin affecte les adultes âgés est un élément essentiel pour mesurer sa sécurité et son efficacité, selon l'étude publiée mardi dans le New England Journal of Medicine.

L'essai a recruté 40 volontaires en bonne santé, dont 20 adultes âgés de 56 à 70 ans et 20 adultes âgés de 71 ans et plus. Dix volontaires de chaque groupe d'âge ont reçu une dose plus faible du vaccin (25 microgrammes), et 10 volontaires de chaque groupe d'âge ont reçu une dose plus élevée (100 microgrammes). Après environ un mois, les volontaires ont ensuite reçu une deuxième dose du même vaccin, à la même posologie. Tout au long de l'étude, les volontaires ont participé à des visites en clinique afin de suivre leurs réactions au vaccin et d'en évaluer la sécurité. Les chercheurs ont constaté que le vaccin expérimental était bien toléré dans cette tranche d'âge. Bien que certains volontaires aient subi des effets indésirables transitoires, notamment de la fièvre et de la fatigue après la vaccination, les chercheurs ont constaté qu'ils présentaient également une bonne réponse immunitaire au vaccin : le sang des volontaires vaccinés contenait de solides anticorps liants et neutralisants contre le SRAS-CoV-2. La réponse immunitaire au vaccin observée chez les volontaires plus âgés a été comparable à celle observée chez les groupes d'âge plus jeunes, selon l'étude.

L'étude continuera à suivre les volontaires plus âgés pendant environ un an après la seconde vaccination afin de surveiller les effets à long terme du vaccin.

Selon les chercheurs, les résultats de ces essais de phase 1 confirment également les essais du vaccin expérimental chez les personnes âgées dans le cadre d'un vaste essai de phase 3 qui a débuté fin juillet.