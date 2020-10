EUROPE : L'accélération de la pandémie se poursuit

Les contaminations par le coronavirus ont continué d'accélérer en Europe ces sept derniers jours. Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec des pincettes, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

C'est de nouveau en Europe que le rythme des contaminations accélère le plus cette semaine (+10% par rapport à la semaine précédente). Le nombre de nouveaux cas quotidiens y a plus que quadruplé en trois mois (63.600 cette semaine, contre environ 15.000 début juillet). La tendance est également à l'accélération au Moyen-Orient (+5%), en Océanie (+5%) et aux Etats-Unis/Canada (+1%). Elle décélère en Afrique (-7%), en Asie (-5%) et en Amérique latine/Caraïbes (-3%).

A l'échelle du monde, la pandémie s'est stabilisée cette semaine, avec 295.000 nouveaux cas par jour. La Pologne est le pays où l'épidémie progresse le plus (+71%, 1.500 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens pendant la semaine écoulée. Suivent les Pays-Bas (+43%, 2.800), le Canada (+40%, 1.600), le Liban (+34%, 1.200), la Russie (+29%, 8.100) et le Royaume-Uni (+26%, 6.300).