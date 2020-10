Hassan Menouar, président de l’association El Aman de la protection des consommateurs : «La Constitution libèrera le travail associatif»

Le président de l’association El Aman de la protection des consommateurs, Hassan Menouar, souligne que l’Observatoire de la société civile prévu par le projet d’amendement de la Constitution sera un précieux organe consultatif et d’appui pour les pouvoirs publics dans l’élaboration des textes réglementaires et dans la gestion des affaires de l’Etat.



Entretien réalisé par Farida Larbi



El Moudjahid : Quelles sont les facilités contenues dans le projet d’amendement de la Constitution pour la création d’associations ?



Hassan Menouar : A la lecture du projet d’amendement de la Constitution nous avons en tant qu’association nationale ressenti la volonté politique des pouvoirs publics de libérer le travail associatif par cette facilitation de la procédure de création des associations sur simple déclaration, et par le fait que l’autorité administrative ou politique ne pourrait en aucun cas interdire l’activité d’une association sans décision de justice. Ceci va permettre à de nombreuses compétences et de bonnes volontés de songer à s’organiser en associations et s’impliquer activement dans la gestion des affaires socio-économiques notamment en matière de préservation de la santé publique de l’économie nationale, de l’environnement, de la culture et du patrimoine. Cependant, l’enjeu demeure l’opérationnalisation et l’application sur le terrain des dispositions de la Constitution et la participation effective des associations au processus d’élaboration des lois. On espère que le nouvel esprit de cette Constitution lèvera les obstacles et difficultés afin que les associations puissent pleinement jouer leur rôle, consacré par plusieurs articles et qui reconnaissent leur expertise et légitimité dans la participation, l’élaboration, l’implémentation et l’évaluation des politiques publiques. En plus de ces facilitations, nous aspirons à des changements dans les mentalités des citoyens pour aller loin et fort dans le travail associatif dans l’intérêt des individus et des collectivités.



Un Observatoire national de la société civile est prévu par l’article 213, quel sera son apport ?



Selon le texte, l'Observatoire national de la société civile est un organe consultatif placé auprès du Président de la République qui émet des avis et recommandations relatifs aux préoccupations de la société civile et qui contribue à la promotion des valeurs nationales et la pratique démocratique et citoyenne, et participe avec les autres institutions à la réalisation des objectifs de développement national. L’installation de cet observatoire sera un précieux organe consultatif et d’appui pour les pouvoirs publics dans l’élaboration des textes réglementaires et dans la gestion des affaires de l’Etat.

C’est pour cela que les associations doivent être a la hauteur et se constituer en véritable partenaire des pouvoirs publics pour participer a la vie politique à la recherche des solutions et l’élaboration de recueils et de propositions et cet observatoire sera un espace idéal pour faire connaître ce travail et le transmettre aux hautes instances du pays. J’estime qu’il est temps que les associations représentent plus convenablement la société civile et ne se contentent plus d’être créées juste pour égayer l’environnement ou disposer d’une présence dans les médias. Elles gagneraient sûrement en crédibilité si elles font réellement un travail de proximité.



Pensez-vous que telle qu’elles sont organisées actuellement, les associations sont à même de refléter les préoccupations de la société civile ?



Près de cent mille associations sont agréées mais malheureusement très peu sont réellement actives et ceci par manque de bonne volonté, de formation, de moyens humains et matériels, d’opportunités et parfois même par mauvaises intentions. Le mouvement associatif a été, pendant longtemps décrédibilisés à cause des mauvaises gestions particulièrement, financières et par une déviation flagrante de leur cadre de travail et de leurs objectifs

Nous souhaitons qu’avec les nouveaux dispositifs réglementaires et les nouveaux textes de la nouvelle Constitution, l’émergence d’associations positives et actives qui seront animées par des compétences de bonne volonté et de bonne foi verra enfin le jour avec une ressource humaine qualifiée et formée.

On espère qu’avec cette nouvelle loi fondamentale et les lois qui seront mises en place pour l’appliquer, l’esprit d’initiative se libèrera et l’engagement se déclinera pour enfin arriver à créer des associations qui constituent des solutions efficaces pour réaliser un projet culturel, sportif, éducatif ou caritatif. Cette nouvelle Constitution est appréciée pour ses nombreux avantages, notamment ses facilitations pour la création d’association et son fonctionnement simplifiés.

