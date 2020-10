Forum régional de la société civile et de la jeunesse à Sétif : «La Constitution de 2020 est celle de tous les Algériens»

«Vers une participation efficiente au référendum du premier novembre», c’est sous ce thème que s’est tenu hier à Sétif le forum régional de la société civile et de la jeunesse.

Cette imposante rencontre s’est tenue à la maison de la culture «Houari Boumediène» en présence de Abderahmane Hamzaoui, commandant général des Scouts musulmans algériens, responsables d’organisations nationales ainsi que des cadres du forum national et de nombreux jeunes et représentants de la société civile émanant des wilayas de Batna, Sétif, M’sila, Bordj Bou-Arréridj, Khenchela et Mila.

Intervenant à l’ouverture des travaux de ce forum régional animé aussi par d’autres compétences sur divers aspects de cet événement historique, le commandant général des Scouts Musulmans Algériens a d’abord mis en exergue la symbolique particulièrement forte de cet événement qui se tient dans une wilaya «hospitalière et moudjahida», présente sur toutes les étapes du recouvrement de la liberté et de la souveraineté nationale. Il rend un vibrant hommage à Saâl Bouzid qui constitue, dira-t-il une source d’inspiration pour nos jeunes.

Il souligne l’impact que la nouvelle Constitution est appelée à produire à tous les niveaux et la place privilégiée qu’elle consacre à la société civile et à la jeunesse qui constituent la force du changement qui implique l’ensemble de la société.

«La Constitution de 2020 est celle de tous les Algériens, elle consacre sa pleine souveraineté au peuple et s’inscrit de plain-pied dans les revendications du Hirak du 22 février 2019, dans sa dynamique civilisationnelle, du changement et d’édification de la nouvelle Algérie», ajoute le commandant général des SMA.

La réalisation de cette œuvre historique du 1er Novembre qui constitue la première étape des réformes profondes après l’élection présidentielle du 19 décembre, s’inscrit dans une dynamique d’une Algérie forte et moderne, poursuit l’intervenant qui se penchera sur la situation qui prévaut au niveau régional et appelle à consolider l’unité nationale et le resserrement des rangs de la société pour préserver l’Algérie de tous ceux qui font dans la propagation de la «Fitna».

A tous ceux qui ne savent nager que dans les eaux troubles et tentent de faire dans la division, il dit que «l’Algérie restera une et unie, fière des valeurs de Novembre et des sacrifices endurés par les artisans de la liberté. L’Algérie à besoin de ceux qui la construisent et non ceux qui la détruisent», relevant au passage les tentatives de certains réseaux sociaux. Il ajoute que «l’Algérie du 1er Novembre se porte bien, portée par son peuple et l’ANP digne héritière de l’ALN», appelant la jeunesse et les composantes de la société civile à ne pas succomber dans de basses œuvres politiciennes. La moralisation de la société civile, la préservation, la formation et l’accompagnement de la jeunesse qui doit être présente dans l’espace des idées et de la décision ont été citées en éléments forts de la construction de l’Algérie nouvelle par l’intervenant qui appellera le peuple algérien et ce formidable potentiel juvénile à participer à cet événement historique et à la construction de l’Algérie nouvelle.

Une rencontre marquée également par un fructueux débat et des communications prononcées par le Dr Daikha Farouk sur la place des associations dans la Constitution et la législation algérienne et le Dr Mourad Mhadi qui se penchera sur la place de la société civile et de la jeunesse dans la Constitution amendée avant que le Dr Nabil Guergour ne traite des perspectives et l’avenir de la jeunesse dans la Constitution.

