Report de la rentrée scolaire : Une décision accueillie favorablement

Les médecins, les parents d’élèves et les syndicats du secteur de l’Education nationale ont accueilli favorablement la décision du report exceptionnel de la rentrée scolaire ; un report qui s’inscrit dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Dans une déclaration accordée, hier, à El Moudjahid, Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, a mis en relief toute l’importance de cette décision. Il a souligné, que du point de vue épidémiologique, «nous sommes actuellement dans une situation d’observation du suivi de l’évolution de la pandémie qui est pour le moment plutôt stable». Le Dr Bekkat Berkani a relevé que «quelques semaines seulement nous séparent d’un événement majeur pour notre pays, à savoir, le référendum populaire du 1er novembre prochain» et que «les classes serviront de bureaux de vote». Il juge donc «inutile de faire la rentrée pour l’interrompre juste une semaine après». «Je pense qu’il est nettement préférable que nos enfants puissent regagner le chemin de l’école plus tard, sachant que d’ici là et au regard de la situation épidémiologique, le virus devrait être moins présent, à condition que la population continue à être aussi vigilante qu’aujourd’hui, avec le port du masque, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains».



«La santé de l’enfant et du personnel passe avant tout»



Meziane Meriane, coordinateur national du Syndicat national autonome des professeurs du secondaire et du technique (Snapest), a déclaré que le report «était prévisible et qu’en tout cas, c’est une bonne chose pour la bonne santé de l’élève, en particulier, et de la famille éducative, en général. Il faut dire que cette décision a été prise en concertation avec toutes les parties concernées. Aussi, il n’y a nul doute sur le fait que ceux qui suivent la pandémie connaissent la situation épidémiologique mieux que quiconque». Pour ce qui concerne le côté technique, M. Meziane Meriane a préconisé d’établir un planning et de passer de la méthode expositive, actuellement assurée par l’enseignant, à la méthode interrogative. «Cette méthode qui est généralement utilisée dans les cas particuliers et de crise, pourrait être d’un très grand secours en gagnant du temps, en permettant une assimilation meilleure et rapide des cours dispensés», dit-il. Sur les propositions retenues par la tutelle, il évoque l’enseignement par groupes. Une classe peut être divisée en deux groupes, voire en trois groupes dans le cas où elle abrite un grand nombre d’élèves. «On aura ainsi soit un groupe le matin et un autre groupe le soir, soit, un groupe qui étudiera un jour sur deux», dit-il. Le volume horaire sera donc revu à la baisse avec allégement des programmes scolaires avec, au cycle primaire, douze heures par semaine. Au niveau du CEM et du lycée, les élèves auront respectivement 20 et 22 heures de cours, notera M. Meriane. Les parents d’élèves ont également salué la décision du report de la rentrée jusqu’à ce que toutes les conditions puissent être réunies. Le président de l’association nationale des parents d’élèves, Ahmed Khaled, s’est dit «rassuré et satisfait de ce report qui s’impose jusqu’à la réunion de toutes les conditions sanitaires et organisationnelles exigées en ce contexte de pandémie».

Soraya Guemmouri