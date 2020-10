Le Dr Akhamouk élias, chef de service des maladies infectieuses à L'EPH Tamanrasset : «Tous les cas de malaria sont pris en charge»

Plus de 1.100 personnes ont été touchées par la malaria dans la wilaya de Tamanrasset, mais la situation est sous contrôle, a confirmé Akhamouk Elias, chef de service des maladies infectieuses à l'EPH Tamanrasset.

Il affirme que malgré la pression que connaît son service à cause de l’augmentation du nombre de cas enregistrés, la situation reste maîtrisable, et ce, grâce en grande partie, à la mobilisation de tout le personnel médical et surtout à l'expérience acquise lors de l’exercice de leur devoir dans cette région. «On a traité plus 4.000 cas dans les huit dernières années», a-t-il déclaré à El Moudjahid.

Il a indiqué que la grande majorité des cas a été diagnostiquée à l'hôpital de Tamanrasset. Le reste à In Guezzam et Tin Zaouatine ainsi que quelque cas à In Salah. «Les cas compliqués ainsi que les femmes enceintes et les moins de 5 ans hospitalisés dans le service des maladies infectieuses et en réanimation sont tous guéris», dit-il. Il estime que cette situation est due en partie au paramètre naturel lié aux grandes précipitations enregistrées récemment au Niger et au Mali. Elle est aussi imputée au grand afflux de Subsahariens vers Tamanrasset et les autres wilayas affectées. Le Dr Akhamouk a fait savoir que l’Algérie n’est pas un pays épidémique. D’ailleurs, il affirme qu’aucun cas de malaria autochtone n’a été signalé dans les wilayas du Sud.

Selon l’épidémiologiste, tous les cas de paludisme (Malaria) enregistrés dans le Sud sont importés par des Subsahariens ou des Algériens qui ont séjourné dans les pays du Sahel.

«L’année dernière on a pris en charge 948 cas. Il faut dire qu’il existe une situation très difficile actuellement au nord du Niger et surtout au nord du Mali. Beaucoup de personnes fuient cette situation pour venir se faire traiter en Algérie, surtout à Tamanrasset où la prise en charge est gratuite», a-t-il révélé.

Le dispositif de surveillance a été renforcé par le dépistage actif, la détection et la prise en charge précoce des cas. Notre interlocuteur a également insisté sur quelques mesures préventives qui devraient limiter la propagation de la maladie, notamment l’éradication des réservoirs et éviter que le vecteur prenne racine en luttant contre les gîtes des eaux stagnantes ainsi que l'utilisation des insecticides.

Sarah Benali Cherif

Installation de cellules de suivi et de contrôle



Des cellules chargées du suivi et de contrôle de la malaria (paludisme) ont été mises en place dans la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris hier des responsables de la wilaya. Installées au niveau du siège de la wilaya de Tamanrasset et des deux wilayas déléguées d’In-Salah et d’In-Guezzam, «ces cellules chargées de suivi et de contrôle s’inscrivent au titre des mesures préventives pour le suivi quotidien de cette épidémie dans ces régions», a souligné le wali Mustapha Koriche qui s’est rendu aux chevets des malades à l’hôpital de Tamanrasset. M. Koriche a indiqué que six malades atteints de la malaria sont pris en charge actuellement au niveau des établissements hospitaliers de Tamanrasset (5) et d’In-Salah (1), avant d’avancer que quatre malades devraient quitter aujourd’hui l’hôpital de Tamanrasset. Une quantité suffisante de médicaments a été acquise pour prendre en charge les malades, dont leur nombre tendait, depuis le début de cette année à une hausse de 918 cas, dont 800 cas dépistés en septembre dernier sont importés, en raison des fortes pluies enregistrées dans les pays voisins, a-t-on indiqué. Le même responsable a fait part de l’épandage, dans le cadre des opérations préventives contre la propagation du paludisme, des insecticides dans les lacs et marres, foyers de prolifération des moustiques, existantes notamment au niveau des régions frontalières d’In-Guezzam et Tin-Zaouatine. Le wali a, à ce titre, rendu un grand hommage aux efforts fournis par l’Armée nationale populaire (ANP) pour accompagner les équipes médicales sillonnant les régions frontalières pour suivre et contrôler la situation épidémiologique de la maladie dans la région.