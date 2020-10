Déficit budgétaire : La flexibilité, une nécéssité

La question du déficit budgétaire continue d’être un véritable casse-tête pour le gouvernement. «Avec des réserves internationales de change s’élevant à environ 53,5 milliards de dollars à fin juin 2020, le financement des déficits de la balance des paiements projetés pour 2020 et 2021 devrait conduire à une baisse continue des réserves de change, qui passeraient ainsi de 63,8 milliards de dollars à fin 2019 à 43,8 milliards à fin 2020 et 23,8 milliards en 2021», commente Abdelrahmi Bessaha, expert international et spécialiste de la macroéconomie. Une crise de change qui, argumente-t-il, «risque de nous contraindre à demander l’appui des bailleurs de fonds». L’économiste dira également qu’à la contrainte macroéconomique et une crise de change possible, «l’économie du pays souffre d’un manque significatif de flexibilité structurelle. De plus, pour 2021 et 2022, les perspectives économiques et financières continueront d’être défavorables en l’absence de politiques publiques correctives fortes, mises en œuvre immédiatement». Dans la même optique, l’économiste défend l’option d’aller vers nouvelle loi de finances complémentaire pour mieux résister à la crise. Est-elle si nécessaire ? «Il est important que les autorités se donnent les moyens de réduire la gravité de la récession actuelle. Le second plan doit viser à préserver la solvabilité du système financier national et la stabilité sociale du pays», analyse le Dr. Bessaha. Et d’ajouter : «Une relance budgétaire plus ambitieuse pour un montant additionnel de 175 milliards de dinars (soit 0,8% du PIB se surajoutant aux 0,32% du PIB du plan initial, soit un total de 1,12% du PIB) afin de produire un impact significatif sur les moyens de vie des populations et l’activité économique». En matière de politique de change, il faut poursuivre la dépréciation du dinar algérien avec un objectif de glissement de 10% au moins pour l’année 2020. Pour sa part, Souhil Meddah, expert financier, il distingue deux pistes potentielles que devront suivre les pouvoirs publics. La première, affirme-t-il, consiste à «modifier et enrichir la structure fiscale dans une perspective d’amélioration des opérations de constatation, de redressement et de recouvrement fiscal, mais cette formule nécessitera plus de temps et de moyens logistiques et humains, avec une probabilité d’appréciation et de collecte qui n’aura pas les même effets prévisionnels escomptés». Pour la seconde piste, M. Meddah souligne qu’il est «aussi probable que les institutions publiques se verront contraintes de recourir une autre fois aux artifices financiers, tels que le financement non conventionnel, afin de faire face à un besoin imminent de couvrir le déficit public d’ici la fin du troisième ou pendant le quatrième trimestre de cette année».

Fouad Irnatene