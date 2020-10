Premier salon international de l'exportation et de la logistique : Plus de 350 exposants attendus

La Société de l'ingénierie, de l'innovation et de la perspective économique a annoncé l'organisation du premier Salon international de l'exportation et de la logistique, prévu du 08 au 10 février 2021 au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger).

Ce salon qui sera organisé en collaboration avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) vise l'amélioration du climat d'exportation en Algérie, à travers le rapprochement de l'exportateur de l'importateur, avec l'implication de tous les acteurs dans cette opération économique importante, indique la société dans un communiqué.

Cette société tend également à encourager et à valoriser les efforts consentis par toutes les parties intéressées par la création de nouveaux marchés extérieurs pour les produits algériens notamment en Afrique et ce, dans le cadre la vision stratégique des pouvoirs publics en matière d'exportation.

Sont attendus à cet évènement, plus de 350 exposants nationaux (producteurs, industriels, transporteurs, exportateurs...) relevant de plusieurs secteurs vitaux dont l'agriculture, l'agroalimentaire, l'emballage, les industries lourde et légère, en sus du secteur des services à l'image des banques, des assurances, du transport et de tout ce qui est logistique.

Aussi, nombre d'experts algériens et étrangers prendront part à ce salon pour animer des workshops sur l'échange d'expertises et de vues en matière d'exportation et de logistique, conclut le communiqué.