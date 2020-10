La loi 90-10relative à la monnaie et au crédit : L’impérative réforme

La loi 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit initialement mise en place au début du processus de transition a, d’abord, été modifiée et complétée par l’ordonnance 01-01 puis, abrogée et remplacée par l’ordonnance n°03-11 du 26 août 2003. À son tour cette dernière a été modifiée et complétée par l’ordonnance 10-04 du 26 août 2010 et la loi 17-10.

La réforme initiée à la faveur de la cette loi devait permettre à la Banque d’Algérie de se réapproprier ses missions originelles et surtout l’indépendance de son action. Au début du processus de transition entamé en Algérie, dès les années 1990, la loi sur la monnaie et le crédit a réservé une indépendance accrue à la Banque d’Algérie qui la classait, avec un score de 0,59, parmi les Banques centrales les plus indépendantes. Dans une analyse de Bentag Sid Ali, doctorant à l’Ecole Supérieure de Commerce, sous l’intitulé «Environnement économique et transmission de la politique monétaire en Algérie 2000-2017» qui vient d’être publiée dans la revue «Finance et marchés», on relève que «ce degré d’indépendance s’explique par la volonté d’instaurer un système monétaire et financier qui répond aux exigences de l’économie de marché et réduire les niveaux élevés d’inflation de l’époque». L’auteur de cette étude qui intervient dans un contexte de réformes financières globale, souligne que «toutefois, ce niveau d’indépendance s’est affaibli par la suite avec les modifications successives de la loi». Plus précisément, il explique que «la première modification survenue en 2001 avec l’ordonnance 01-01 a supprimé le mandat du gouverneur pour ne pas le limiter dans le temps. La deuxième modification survenue en 2003 avec l’ordonnance 03-11 a réduit la capacité de la Banque d’Algérie quant à la formulation de la politique monétaire et a élargi le financement du gouvernement via les avances exceptionnelles de la Banque d’Algérie. La troisième modification opérée par l’ordonnance 10-04, quant à elle, a fait consolider l’indépendance de la Banque d’Algérie en désignant la stabilité des prix comme objectif prioritaire de la politique monétaire. La quatrième et dernière modification a apporté un coup dur à l’indépendance de la Banque d’Algérie. Il s’agit du financement non limité à travers lequel le Trésor se finance auprès de la Banque d’Algérie directement par la vente de titres. En effet, constate Sid Ali Bentag, «à l’issue de toutes ces modifications, l’indice final est évalué à 0,41, ce qui montre la faible indépendance de la Banque d’Algérie». Cependant, précise l’auteur de l’analyse, «ce qui importe de souligner est le fait que ce ne sont pas seulement les modifications de loi qui sont venues affaiblir l’indépendance de la Banque d’Algérie mais aussi les pratiques du gouvernement et de la Banque d’Algérie». Autrement dit, «plusieurs faits à l’encontre de l’indépendance de la Banque d’Algérie ont été observés. Le premier consiste en le limogeage illégal du Gouverneur de la Banque d’Algérie en 1992 initié par le gouvernement. Le deuxième est le financement du déficit budgétaire par les avances de la Banque d’Algérie en 1993 au-delà des limites fixées par la loi. Puis le recours aux avances exceptionnelles de la Banque d’Algérie en 2007. Sid Ali Bentag estime que «néanmoins, malgré ces faits, la Banque d’Algérie a pris la liberté de poursuivre principalement la stabilité des prix comme objectif de la politique monétaire, ce qui montre une certaine indépendance quant aux objectifs poursuivis». Et, «si on considère ces faits, nous constatons que l’indice en question, qui mesure l’indépendance de facto, diminue pour s’établir à 0,39». La conclusion est qu’ «au final, la Banque d’Algérie jouit d’une indépendance limitée, qui est de nature à réduire l’efficacité de son intervention, les effets de la politique monétaire sur les anticipations du secteur privé et finalement la demande agrégée». Comme déduction, «le résultat final est une réduction de l’efficacité de la transmission de la politique monétaire qui touche à tous les canaux». Au final, on retient de l’analyse cette importante remarque, à savoir que, «l’environnement institutionnel impacte non seulement la taille du secteur financier formel mais aussi l’environnement dans lequel il opère». En conséquence, «les origines de la faiblesse du secteur financier formel sont largement liées à l’environnement institutionnel et de régulation de l’économie algérienne dans sa globalité».

Faut-il rappeler à ce propos que le président de la République a annoncé récemment, lors d’une rencontre avec des représentants de la presse nationale, la révision imminente de la loi 90-10 relative à la monnaie et le crédit et la nécessité de réforme de l’ensemble des lois économiques. Aussi, il a fait part d’une réflexion sur la mise en place de mécanismes pour couvrir les risques encourus par les opérateurs en raison de la dépréciation de la valeur de la monnaie nationale.

D. Akila