Pirates des Caraïbes : Johnny Depp absent du 6e volet

Les fans sont très déçus, Johnny Depp ne sera pas dans le sixième volet de Pirates des Caraïbes. Mais si l'information était passée, les raisons n'avaient jusqu'alors pas été communiquées par le géant Disney. C'est désormais chose faite. Si Johnny Depp peut se vanter de quelque chose, c'est bien d'être toujours en haut de l'affiche malgré toutes les années de carrière qu'il commence à avoir à son compteur. Il faut dire que même s'il fait beaucoup parler de lui dans la presse people, notamment ses frasques avec son ex, Amber Heard, qui l'a accusé de violences conjugales, il arrive toujours à laisser dans le souvenir du public ses inénarrables rôles au cinéma. Visage incontournable de plusieurs longs-métrages de Tim Burton, Johnny Depp a également marqué les esprits par son rôle de Jack Sparrow dans la saga des Pirates de Caraïbes. Mais même s'il semblait être la figure de proue des différents volets, il ne sera pas présent dans le sixième opus qui va se tourner prochainement. Et c'est une femme, en la personne de Margot Robbie, qui prendra sa suite. De quoi choquer les fans de la première heure, qui n'avaient jusque-là pas su les raisons de cette absence...



«Johnny Depp a fait son temps»



La maison de production de Disney n'a pas souhaité garder le mythique acteur pour son prochain film. Selon le magazine américain Forbes, l'absence de Johnny Depp permettrait d'économiser plusieurs millions de dollars. Le scénariste du premier film de la saga, Stuart Beattie, a expliqué qu'il avait probablement «fait son temps» dans ce rôle inoubliable. «Je pense que ça a été bénéfique pour lui, et pour nous aussi. Je pense que Jack Sparrow est son héritage. C'est le seul personnage qu'il ait joué cinq fois, c'est le costume qu'il endosse pour rendre visite à des enfants dans les hôpitaux, c'est ce pour quoi on se souviendra de lui».