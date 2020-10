Rencontre-débat : La culture, un secteur stratégique de l’économIE

L’économie de la culture, ou l’économie culturelle, est plurielle et symbolise des pans entiers de l’économie algérienne. Elle représente un vrai marché qu’il convient de sauvegarder au nom des intérêts de la société. La culture participe également au rayonnement de l’Algérie dans le monde. Il lui faut un cadre social équilibré.

Mieux connaître les contours et les apports économiques et sociaux de la culture dans toutes ses dimensions est l’objet de ce «décryptage» éco-estival. Elle façonne nos habitudes de vie et notre manière de penser, mais elle a aussi une valeur économique, certainement trop méconnue. La culture se définit comme «un exercice intellectuel», «un domaine particulier» et un ensemble de phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation. Dans la perspective de débattre la question de «l’Economie de la Culture», une rencontre-débat a eu lieu, mercredi dernier, à Dar Abdeltif. Placée sous l’égide du ministère de la Culture et des Arts, cette rencontre-débat a été organisée par l’Agence algérienne pour le Rayonnement Culturel (AARC) et ce, dans le cadre de la rentrée culturelle 2020/2021. Cette rencontre a été animée par le producteur et expert en média et économie de la culture, M. Mehdi Benaissa, aux côtés de M. Karim Abdelmoula, consultant, fondateur et directeur général de Performance et Innovation. «Nous avons eu pendant très longtemps une culture prise en charge par l’argent public», a estimé Mahdi Benaissa, tout en précisant «qu’elle a été, quelque part, nationalisée et individualisée, mais aussi singularisée forcément par les artistes». Il dira dans ce contexte : «Ce virage vers l’économie de marché nous incite, aujourd’hui, à mener cette réflexion et se demander jusqu’où la culture est une affaire de marché.» L’expert en média et économie de la culture a souligné la nécessité de la réglementation et de la régulation :«L’artiste doit organiser autour de lui une vie économique. Pour qu’il puisse avoir les moyens d’exécuter son art, au théâtre, pour les spectacles vivants, ou le cinéma, il faut que l’Etat organise un flux monétaire vers le secteur… et ça peut s’opérer de plusieurs manières». Ce dernier a, en outre, estimé que la télévision ne contribue pas à la vie économique et culturelle, «elle en tire profit… la télévision filme des évènements politiques, culturels, qu’elle diffuse. Elle crée de la tension qu’elle monétise avec de la publicité», a-t-il expliqué. Pour organiser le secteur, M. Benaissa propose de «lever le tabou de l’art et de l’argent. C’est la première chose à faire, et il faut estimer la subvention comme un investissement… j’offre un déclic à un secteur que je voudrais voir se développer». Il ajoute à ce titre que «l’économie de la culture c’est d’abord une économie de services». De son côté, M. Karim Abdelmoula a affirmé «qu’on a plus besoin d’acteurs de la production culturelle, de plus d’investisseurs dans l’exploitation de ces œuvres et de ces services culturels et surtout de préserver tous les investissements qui sont faits pour les pérenniser dans le temps». «C’est une parfaite harmonisation qu’il faut avoir et une politique globale.» En premier lieu, Karim Abdelmoula souligne la nécessité de s’organiser et de réglementer le secteur : «Oui il faut une réglementation qui servira plus à préserver les acteurs qu’à les brider… c’est ainsi qu’il faut penser à la réglementation.» «La deuxième des choses à faire une fois que l’on aura mis en place une réglementation, c’est de créer un écosystème qui génère de l’emploi, des ressources et de la consommation», a-t-il conclu.



Sihem Oubraham